Uludağ Elektrik’ten sanayi ve iş yerlerine indirimli elektrik modeli

EKONOMİ (BURSA) - Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, yüksek tüketimli işletmeler için sundukları özel tarifelerin maliyet kontrolüne ve uzun vadeli enerji planlamalarına destek verdiğini söyledi. Arslan, “Türkiye’nin dört bir yanında sanayi ve ticarethanelerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış tarifelerle işletmelerin bugünkü ve gelecekteki enerji planlamalarını destekliyoruz. Vadeli ve ön ödemeli alternatifler dahil olmak üzere birçok seçeneğimizle işletmelerin enerji giderlerini azaltarak rekabet güçlerini artırıyoruz” dedi. İşletmelerin farklı tüketim dinamiklerine göre kişiselleştirilmiş sözleşme modelleri sunduklarını belirten Arslan, bu fırsatlara fiziksel işlem merkezleri, dijital platformlar ve il bazlı acenteler üzerinden kolayca ulaşılabildiğini de kaydetti.

Hizmet ağını tüm Türkiye’ye yaydıklarını vurgulayan Remezan Arslan, şirketin “İndirimli Elektrik Avantajıyla İşleriniz Yolunda” stratejisi doğrultusunda 77 ilde indirimli elektrik satışı yapabilen acentelikler kurduklarını aktardı. Arslan, “Acentelerimiz aracılığıyla hem işletmelere ekonomik elektrik sağlıyoruz hem de iş ortaklarımıza gelir fırsatı sunuyoruz. ‘Kazan-kazan’ modeliyle hem acentelerimizin hem müşterilerimizin kazandığı bir sistem oluşturduk” açıklamasını yaptı.