Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin Şubat ihracatı 2,8 milyar dolar

BURSA- UİB’in 2023 şubat ayı ihracat rakamları açıklandı. Şubat ayındaki ihracatı 2,8 milyar dolar olan UİB’in, yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise %13 artışla 5 milyar 607 milyon dolar oldu. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Şubat ayı başında yaşadığımız ve ülkemizi yasa boğan deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, ailelere ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralarımızı sarmak için dayanışma ruhu ile hareket etmeye devam etmeliyiz. Diğer yandan afetin maddi hasarları da çok büyük. Bu nedenle ekonomik açıdan da güçlü olmayı ve maddi yıkımın boyutunu minimuma indirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdürmeliyiz. Sanayi çarklarımız üretim ve ihracat için dönmeye devam edecek” dedi.

OİB'in ihracatı şubat ayında 2,3 milyar dolar

Şubat ayında 2 milyar 270 milyon 487 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), Şubat dönemi ihracatı %14 artışla 4 milyar 620 milyon dolar oldu.

UTİB'in ihracatı şubatta 108,4 milyon dolar oldu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), şubat ayında 108 milyon 411 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in Ocak-Şubat dönemdeki ihracatı ise 218 milyon olarak gerçekleşti.

UHKİB'ten şubatta 80,8 milyon dolar ihracat

Şubat ayında, 80 milyon 868 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), yılın ilk iki ayındaki ihracatı ise 164 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı şubat ayında 18,1 milyon dolar

Şubat ayında, 18 milyon 146 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Ocak-Şubat döneminde 35 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB'ten şubat 13,1 milyon dolarlık ihracat

Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43’lük artışla 13 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), yılın ilk iki ayında %34 artışla 24 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin şubat ayı ihracatı 286 milyon dolar olarak açıklandı.