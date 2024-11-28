Uludağlı ihracatçı “yıkıcı rekabeti” Ar-Ge ile aşacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İhracatçılar küresel rekabete tutunabilmek için ajandalarının ilk sırasına dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularını aldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) hayata geçirdiği projelerle hem sektörlerin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hem de küresel trendlerin belirleyicisi olmayı hedefliyor. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, özellikle Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) ile genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerinin sektöre kazandırıldığını söyledi. 2024 yılında “Şehir İçi Hareketlilik” temasıyla gerçekleştirilen yarışmanın İTÜ Çekirdek iş birliğiyle finalist projelere mentorluk, ofis imkanı ve globalleşme destekleri sunduğunu hatırlatan Çelik, ayrıca, Türkiye Otomotiv Sektörü Sürdürülebilirlik Eylem Planı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) eğitimleriyle de sektörde yeşil dönüşüme liderlik ettiklerini hatırlattı.

“Sürdürülebilirlik, çevre dostu uygulamalar ve dijitalleşme odağında ilerleyerek Türkiye’nin dünya otomotiv sahnesindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Baran Çelik, “Sektörümüzün “Yıkıcı teknolojiler” olarak tanımlanan ve hızla devam eden dönüşümü yakalaması da hayati önem taşıyor. Araçların artık “cihaz” olarak tanımlandığı yeni mobilite ekosisteminde gerek ana gerekse tedarik sanayi olarak dönüşüme bir bütün halinde hazır olmak ve hatta değişimin öncüsü olmak zorundayız. Sıklıkla dile getiriyoruz ki, yıkıcı teknolojiler ve yeşil dönüşüm konusunda gerekli dönüşüm gerçekleştirilemezse, halen binek araçlarda yüzde 70, ticari araçlarda yüzde 80’i bulan yerlilik oranımız yüzde 20’lere kadar düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle günümüz araç maliyet yapısında önemli bir yere karşılık gelen alanlarda yenilikçi ve yüksek teknoloji ürün gruplarını en hızlı, en güvenilir ve en rekabetçi şekilde devreye alması gerekli” dedi.

Girişimcilik ekosistemi kuruluyor

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektöründe yenilikçi fikirlerin desteklenmesi için TechXtile Challenge ve Ekolojik Tekstiller URGE Projesi gibi girişimlere öncülük ettiklerini söyledi. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme süreçleriyle firmaları geleceğe hazırlarken, sürdürülebilir üretimi teşvik eden eğitim ve seminerlerle farkındalık yarattıklarına işaret eden Engin, “Yeni nesil tasarımlar ve yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi için gerekli tüm desteği sunarak, tekstilde katma değerli üretimi artırmayı amaçlıyoruz. Ar-Ge ve tasarıma daha fazla yatırım yaparak Türk tekstil sektörünün dünya pazarlarındaki gücünü artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tasarım ve inovasyonla trendler belirlenecek

UHKİB Başkanı Nüvit Gündemir de tekstil sektöründe Ar-Ge ve tasarım odaklı projelerin Türk hazır giyim ihracatını geleceğe taşıyacağını belirtti. Ticaret Bakanlığı destekli UR-GE Projesi ile firmaların ihracat kapasitelerini artırmayı hedeflerken, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında çevresel sürdürülebilirlik süreçlerine odaklandıklarını vurgulayan Gündemir, “Ar-Ge ve tasarım odaklı projelere verdiğimiz destekle dünya standartlarında ürünler üreterek Türk hazır giyim sektörünün küresel pazardaki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türk tekstil sektörü, çevre dostu üretim yöntemleri ve tasarım odaklı inovasyonlarla küresel trendlerin belirleyicisi olacak” değerlendirmesini yaptı.