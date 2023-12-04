Uludağlı iş insanları BUDSİAD çatısı altında buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa’nın dağ yöresinden iş insanları, iş dünyasında daha güçlü bir şekilde temsil sağlayabilmek için Bursa Uludağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BUDSİAD) çatısı altında birleşti. Tanıtım toplantısında konuşan BUDSİAD Başkanı Recep Öztürk, “Dağ ilçelerinden yetişen iş insanları Bursa’da ve ülkemizin dört bir yanında tüm sektörlerde şehrimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katma değer sağlamaktadır. Ekonomik tabanlı kuruluşların tepe noktalarında Uludağlı iş insanları var. Zamanla, odağında ekonomi olan bir iş dünyası derneği ihtiyacı ortaya çıktı. 11 kurucu üye ile birlikte BUDSİAD resmi olarak kuruldu” dedi. İlk hedeflerinin güçlü bir üye profili oluşturmak olduğunu vurgulayan Başkan Öztürk, Bursa ve bölge ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.