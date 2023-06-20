Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi Eskişehir’de yapılacak

ESKİŞEHİR (EKONOMİ)

Eskişehir, Türk Elektron Mikroskopi Derneği tarafından düzenlenen 26. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi'ne (EMK26) ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kongre, 20-23 Eylül 2023 tarihleri ​​arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Mikroskopi tekniklerinin bilim ve teknoloji dünyasındaki önemine vurgu yaparak, mikroskopçuları bir araya getirmeyi hedefleyen kongre hakkında açıklama yapan Türk Elektron Mikroskopi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Servet Turan, “Karmaşık problemleri çözen mikroskopi kullanımı, malzeme ve yaşam bilimlerindeki araştırmalarında kilit bir rol oynuyor. EMK26, dünyanın dört bir yanından gelen mikroskopçuları çalışmalarını paylaşmaya ve deneyimlerini aktarmaya teşvik ediyor. Düzenleyeceğimiz kongrenin ana teması yerel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin oluşturulmasıdır” diye konuştu.

100 öğrenciye burs verilecek

Kongre kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği bilgisini paylaşan Turan, “Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına, 100 öğrenciye burs verilmesinin yanı sıra Prof. Dr. Türkan Erbengi Araştırma Ödülü, Afiş ve Mikroyapı Ödülleri de sahiplerini bulacak. Eskişehir'in zengin mikroskopi envanteri ve çeşitli mikroskopi teknikleriyle ilgili uygulamalı eğitimleri de açığa çıkaracağız. Kabul edilen bildiriler, hakemlik sürecinden sonra özet kitapçıkta basılacak ve tam metin makaleler Akademik Teşvik ve Doçentlik başvurularında kabul gören dergilerde yayınlanacak” dedi.