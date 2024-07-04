Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması, tarım sektörüne ışık tuttu

MERSİN / EKONOMİ

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘Ulusal Ürün Konseyleri Buluşması’nı değerlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 9 ürün konseyinin 28 Haziran’da ilk kez ortak bir toplantıyla Mersin’de bir araya geldiğini anımsatan Özdemir, “Tarım sektörü açısından büyük bir öneme sahip olan ve 18 yıllık süre zarfında ilk kez gerçekleştirilen toplantıya, tarım sektörünün tüm bileşenleri eksiksiz katıldı. Programda Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Çay Konseyi, Ulusal Fındık Konseyi, Ulusal Süt Konseyi, Ulusal Turunçgil Konseyi, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi, Ulusal Kırmızı Et Konseyi, Ulusal Pamuk Konseyi, Ulusal Baklagil Konseyi başkanları, başkan yardımcıları ve genel sekreterleri hazır bulundu. Başkanlar, Bakan Yumaklı’ya ayrı ayrı sunumlar yaparak ürün gruplarının mevcut durumunu, yaşanan sıkıntıları, çözüm önerilerini ve geleceğe yönelik beklentilerini iletti. Bakan İbrahim Yumaklı da bakanlık tarafından atılması planlanan adımları ve görüşlerini paylaştı” dedi.

“İlki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Üretici, tüccar, ihracatçı, ithalatçı, sanayici, ziraat odaları, ticaret odaları, ticaret borsaları, ihracatçı birlikleri, bakanlıklar, TÜİK, TSE, araştırma enstitüleri ve üniversiteler gibi sektör dinamiklerinin ürün konseylerinde yer aldığına dikkat çeken Özdemir, “Konseyleri, kendi konularında bilgili, donanımlı, tecrübeli ve sektörün ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerden oluşuyor. Alanlarında uzmanlaşmış bu kişiler ve konseylerimiz, tarımda arzu ettiğimiz dönüşümün sağlanması açısından bakanlığımız için bulunmaz bir kaynaktır. Hizmet aşkı ile yanıp tutuşan bizleri, bakanlığımızın birer fahri danışman, fikir üretme ve çözüm geliştirme mekanizmasının bir parçası olarak görmesini arzu ediyoruz. ‘Geleceği Birlikte Üretelim’ temasıyla yola çıktığımız ve tarım kanununun hayata geçtiği 2006 yılından itibaren ilk kez, tarımın kalbinin attığı, sektörün lider illerinden Mersinimizde düzenlenen Ürün Konseyleri Buluşması’na ev sahipliği yapmanın ve böylece bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz, bakanlığımızla güçlü bir diyalog halinde ve sektörün tüm bileşenleriyle uyum içinde çalışarak, başta stratejik ürün gruplarımız olmak üzere üretim hacmimizi ve yeterliliğimizi artırmak, tarımda rekabetçi gücümüzü geliştirmektir” diye konuştu.