Ulusal Yeterlilik Sistemi Tanıtım Günleri Samsun’da düzenlendi

SAMSUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinden (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Gökhan Demir, Fakülte Dekanları, Meslek Yüksekokulları Müdürleri ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci etkinliğe katıldı. Türkiye

Yeterlilikler Çerçevesinin uygulanması ve bireylerin Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmalarının desteklenmesi yoluyla işgücü piyasasına nitelikli işgücü sağlanmasını amaçlayan projenin bölge paydaşlarının bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmaları Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan tarafından gerçekleştirildi.

Nitelikli işgücünün önemine vurgu yapıldı

Ulusal Yeterlilik Sistemi ve Sınav ve Belgelendirme Süreçlerine ayrıntılı bilgilerin paylaşıldığı etkinlikte Avrupa’da Ulusal Yeterlilik Sistemleri de proje uzmanları tarafından tanıtıldı. Nitelikli işgücünün ve belgelendirilmiş yetkinliklerin öneminin vurgulandığı etkinlikte Mesleki Yeterlilik Kurumunun bu alanda yaptığı çalışmalar aktarıldı.

Etkinlikte Avrupa Hayat Boyu Öğrenme Yaklaşımına ilişkin güncel gelişmelere dair sunum gerçekleştirildi. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında konu uzmanları tarafından bilgiler verildi. TUYEP hakkında detaylı bilgi için https://tuyep.org/ bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.