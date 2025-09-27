Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali kapılarını açtı

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından “Rota Yeniden Oluşturuluyor” temasıyla düzenlenen ve Merinos Parkı’nda üç gün sürecek olan Uluslararası 4. Bursa Gastronomi Festivali; kentin tescilli lezzetlerini dünyaya tanıtarak gastronomi markasını ulusal ve uluslararası düzeyde güçlendirmeyi, yerel üreticiyi, şefleri, zanaatkârları ve sanatçıları destekleyerek ekonomik değer yaratmayı hedefliyor. Birçok ülkeden ve şehirden getirilen malzemelerle yapılan, Aşçılar Derneği tarafından organize edilen Dostluk Çorbası ateşinin yakılması ve ardından Merinos Parkı B Kafe önünden Ana Sahne’ye gerçekleştirilen Kortej Yürüyüşü ile start alan festival, üç gün boyunca yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapacak. Etkinlikler; Ana Sahne, Gastro Söyleşi Alanı, Yarışma Alanı, Lezzet Atölyesi, Alternatif Sahne ve Çocuk Sahne olmak üzere birçok alanda paralel şekilde organize edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’mız, ülkemizin gastronomi merkezlerinden biri olarak, dünün kadim lezzetlerini, bugünün zengin mutfağını, bereketli topraklarımızın mahsullerini gelecek nesillere taşıyan yepyeni bir kent hafızasına ev sahipliği yapıyor” dedi. Festivalin Bursa mutfağının eşsiz lezzetlerini tanıtmanın yanı sıra, yerel üreticileri, işletmeleri ve tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturduğuna vurgu yapan Bozbey, böylece hem kent ekonomisine hem de gastronomi turizminin gelişimine önemli katkılar sağladıklarını belirtti. Bozbey’in açılış konuşmasının ardından, ‘Bursa Lezzet Durağı Projesi’ tanıtımı, ‘Rotam Bursa Lezzetleri Ulusal Fotoğraf Yarışması’ ödül töreni ve ‘Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi’ kitabı tanıtımına ev sahipliği yapan Ana Sahne’de temsilcilere ödülleri Başkan Bozbey tarafından verildi.





“Bursa’dan Dünyaya Lezzet Sunumu” isimli Açılış Gastro Sahnesinde yerel ve uluslararası şefler; Atakan Özen, Alparslan Bayrak, Emre Uslu, ShunichiHorikoshi, Rudolf Van Nunen ve ChrisMaxwell Ana Sahne’de iki farklı istasyonda Bursa ürünleri ile tabaklarını hazırladı. Uluslararası şeflerin “Izgara Keles Kuzu Küşleme, Karacabey Soğanlı Kestane Püresi ve Üzüm Şırası Çektirmesi”, yerel şeflerin ise “Karamelize İncirli Kuzu Sırtı” hazırladığı gastro sahnede Gastronomi dünyasının duayenlerinden Cüneyt Asan, coşkusu ile etkinliğe renk kattı.



Akşam Atatürk Kültür Merkezi Merinos Park Yerleşkesi Büyük Terasında düzenlenen Gala Yemeği menüsü, açılış töreninde tanıtımı yapılan “Tescilden Tabağa Bursa Gastronomisi” kitabındaki tariflerden hazırlandı. Bursalı Şef Atakan Özen’in son dokunuşları ile oluşturulan menü, katılım sağlayan özel konuklar tarafından beğeni gördü.