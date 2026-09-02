Uluslararası 5. Bursa Gastronomi Festivali "Fetheden Lezzetler"le geliyor

ERHAN BEDİR / BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 5.’si düzenlenecek Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına özel “Fetheden Lezzetler” temasıyla tanıtıldı. Festival, 18-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 18-19-20 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin detayları, Merinos Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı. Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba, Festival temasının “Fetheden Lezzetler” olarak belirlendiğini ifade ederek, “Bizim anlayışımıza göre fetih yalnızca sınırları aşmak değil; gönülleri kazanmak, damakları fethetmek, asırlık reçeteleri geleceğe taşımak ve Bursa’mızın eşsiz kültürünü, damak tadını dünya sofralarıyla buluşturmaktır” dedi.

“Farklı kültürleri aynı sofrada buluşturacağız”

Bursa’nın 8 bin 500 yıllık geçmişiyle tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra güçlü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu dile getiren Biba, Osmanlı’nın ilk başkenti olmasının getirdiği saray mutfağı mirasının yanı sıra ilçelerden ve köylerden gelen yerel üretim kültürünün de Bursa mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Biba, “Bursa mutfağını değerli kılan unsurlardan biri de farklı kültürlerin bu topraklarda buluşarak ortak bir sofra kültürü oluşturmasıdır. Orta Asya ve Anadolu’dan, Balkanlar ve Kafkaslar’dan gelen mutfak geleneklerinin Bursa’da harmanlandığını görüyoruz” dedi.

“Tarladan sofraya asırlık lezzetler”

Biba, “Orta Asya ve Anadolu'dan, Balkanlar ve Kafkaslardan gelen mutfak geleneklerinin Bursa'da harmanlandığını görüyoruz. Bu asırlık zenginliğimiz, bugün Bursa’nın dört bir yanında yaşamaya devam ediyor. Bursa döner kebabı, İnegöl köftesi, pideli köfte, tahinli pide, cantık, kestane şekeri, cevizli lokum, Mustafakemalpaşa peynir tatlısı, süt helvası, Keles sorgun peyniri, Gedelek turşusu, Gemlik zeytini. Coğrafi tescilli ürünlerimizin her biri farklı bir hikâyeden izler taşıyor. Bursa'nın yerel mutfak zenginliği, bugün çok daha geniş bir ürün ve yemek çeşitliliğiyle karşımıza çıkıyor. Geniş coğrafyaları ve farklı kültürleri aynı sofrada buluşturan 7 asırlık devasa bir lezzet mirasını Merinos Parkımızda dünya sahnesine çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

“Üç gün boyunca lezzet, kültür ve eğlence”

Ana sahnede toplam 20 mutfak şovu ve söyleşinin yanı sıra üç konser düzenlenecek. Şef Arda Türkmen “Fetheden Tarifler”, Şef Danilo Zanna “Coğrafi İşaretli Ürünlerle Füzyon” başlıklarıyla sahnede yer alacak. Şef Murat Bozok, Özgür Üstün, Doğa Çitçi, Umut Karakuş, Aydın Demir ve Hüseyin Bölük de gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Program kapsamında Vedat Ozan ile koku hafızası ve Bursa döner kebabının duyusal incelemesi; Taylan Kümeli ile sağlıklı beslenme söyleşisi gerçekleştirilecek. Pelin Çift moderatörlüğünde yapılacak esnaf lokantaları panelinin yanı sıra Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile Bursa sokak lezzetleri üzerine bir söyleşi düzenlenecek. Akşam programlarında ise Irmak Arıcı, Turgay Başyayla, Menteşeli Cengiz, Şef Aysel Gürel & Gastro Müzik Korosu ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası sahne alacak.

“Kültür aktarımında önemli bir araç”

Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, günümüzde turistlerin yalnızca tarihi mekanları görmekle yetinmediğini vurgulayarak gastronominin şehirlerin kültürünü ve hikayesinin ziyaretçilere aktarmada önemli bir araç haline geldiğini söyledi. Yılmaz, “Asıl mesele bu ürünlerin yalnızca tanınması değil; üretildiği coğrafyayla, üreticisiyle, hikayesiyle ve Bursa’nın kültürel mirasıyla birlikte bir turizm değerine dönüştürülmesidir” dedi.

“10 ülkeden 12 kardeş şehir katılacak”

18-19-20 Eylül’de düzenlenecek festivalde 10 ülkeden 12 kardeş şehrin Bursa’da bir araya geleceğini belirten Yılmaz, 2035 Bursa Gastronomi Vizyon Belgesi ve Bursa Turizm Master Planı ile kentin gelecekteki turizm rotasının da şekillendirileceğini açıkladı. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, “Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından şehrimize gelecek misafirlerimiz ve kent halkımız, bu yılki festivalle birlikte Bursa mutfağını tarihten günümüze tanıma fırsatı elde edecek” şeklinde konuştu.