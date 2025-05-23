Uluslararası Bursa Bıçak Festivali başladı

EKONOMİ/BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belleğinde önemli bir yeri olan bıçak zanaatını yaşatmak, köklü mirası geleceğe taşımak ve dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen ‘Uluslararası Bursa Bıçak Festivali’, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı’nda başladı. 23-24-25 Mayıs tarihleri arasında yapılacak festivale, dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunları katılıyor. Ustaların el emeğiyle şekillenen birbirinden özel ürünlerin yer aldığı 150’ye yakın standın bulunduğu programda, çocuklarla ailelere yönelik eğitici atölyeler ve rengârenk etkinlikler de düzenleniyor. Festival kapsamında ödüllü ‘Damascus Şef Bıçağı Yarışması’ ve ‘Kilitli Çakı Yarışması’ da düzenlendi.

“Bıçak ustaları aynı çatı altında buluşacak”

Festivalin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye’de bıçakçılığın Bursa’dan geliştiğini ve Bursa'nın bu konuda çok fazla kültürel birikimi bulunduğunu anlattı. Asırlar boyu kentin çarşılarında, atölyelerinde yankılanan çekiç seslerinin bugün festivalde yeniden hayat bulduğunu ifade eden Bozbey, “Bursa olarak bu yıl Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği’ne resmen üye olduğumuzu gururla paylaşmak isterim. Geçtiğimiz ekim ayında Arjantin’de yapılan toplantıya katılarak kentimizin bıçakçılık mirasını dünya şehirleriyle buluşturduk. Burada bir müjde daha vermek istiyorum. 2027 yılında, Uluslararası Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Buluşması’na Bursamız ev sahipliği yapacak. Bu önemli buluşmayla birlikte Bursamızın köklü bıçak geleneğini sürdüren ustaları ile dünyanın dört bir yanından gelen bıçak ustaları aynı çatı altında buluşacak. Köklü kültürümüz olan bıçakçılığı tekrar Bursa’da canlandırma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuna sahibiz” dedi.

“Bu miras, Bursamızın kimliğidir”

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bıçakçılık kültürünü yalnızca yaşatmakla kalmadığını, onu geleceğe taşımak için güçlü adımlar attığını da söyleyen Başkan Bozbey, “Açılışını gururla gerçekleştirdiğimiz Bursa Bıçak Müzesi ile artık bu kadim geleneğimizi kalıcı hale getiriyoruz. Genç kuşaklara aktarıyor ve ustalıkla şekillenen geçmişimize anlamlı bir pencere açıyoruz. Çünkü bu miras, sadece bir zanaat değil; Bursamızın kimliğidir, ruhudur. Bursa’daki bıçakçıların hem turizme hizmet etmeleri hem de alıcılarla buluşmalarını kolaylaştıracak bir alana ihtiyaç duyduklarını biliyoruz” diye konuştu.

Dünya Bıçak Üretici Başkentleri Birliği Başkanı ve Fransa’nın Thiers Belediye Başkanı Stéphane Rodier, Festivalin açılışındaki konuşmasını Türkçe yaparken, “Bursa’da çok güzel toplantılar düzenleyeceğimize eminim. Şehrin kadim tarihi, güçlü kültürü, geçmişten günümüze bıçak ustalığı, gelecekteki toplantıların başarısının garantisidir. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Savaşların çok fazla olduğu dünyada köprüler kurmalı, başkalarını anlamalı ve onlardan ders çıkarmalıyız” dedi.