Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 1 milyon 59 bin ziyaretçiyle rekor kırdı

Kocaeli

Kocaeli’nin gelenekselleşen kültür buluşması Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliğiyle verilen fuar müjdesinin ardından 16’ncı kez kapılarını açarak kenti edebiyatın büyülü dünyasıyla buluşturdu. Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı, 1 milyon 59 bin 347 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların rekoruna ulaştı. Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın onur konuğu olduğu fuar, “Romanların ve Hatıratların İzinde” temasıyla düzenlendi. 515 yayınevinin katıldığı organizasyonda 1.065 etkinlik, söyleşi ve ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliğini taşıyan organizasyon, 9 gün boyunca gördüğü yoğun ilgiyle kapılarını kapattı. Fuar, ulaştığı ziyaretçi sayısıyla Kocaeli’nin kültür ve sanat yaşamına katkı sunarken kitap okuma kültürünün yaygınlaşmasına da destek oldu.

Fuarın kapanış programında Büyükşehir personeliyle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, “16’ncısını düzenlediğimiz Kocaeli Kitap Fuarı, önemli bir marka haline geldi. Bini aşkın çalışanımızla büyük bir özveriyle 10 gün geçirdik. Bu sürede Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nı 1 milyon 59 bin 347 kişinin ziyaret etti. Bu heyecanı en alttan en üste tüm yöneticilerimizle birlikte yaşadık. Heyecanımız çok büyük. Yine önemli bir rekora imza attığımızı düşünüyorum. Türkiye’de bu çapta bir fuarın parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Dünya edebiyatının önemli isimleri Kocaeli’de buluştu

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda söyleşilerin ardından imza alanlarında oluşan uzun kuyruklar, bu yıl da fuarın değişmeyen görüntüleri arasında yer aldı. Sevdikleri yazarlarla tanışmak, kitaplarını imzalatmak ve söyleşilere katılmak isteyen kitapseverler salonları doldururken, fuar dünya edebiyatının önemli isimlerini de Kocaelililerle buluşturdu. Bu isimler arasında yer alan Amerikalı yazar John Perkins, Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları kitabıyla ele aldığı küresel ekonomik sistemdeki güç ilişkilerini, “Kurgu Gibi Bir Dünya: Güç, Borç ve Ekonomik İmparatorluklar” başlıklı söyleşisinde okurlarıyla paylaştı. Türkiye hakkında bir kitap yazması durumunda eserine “Kilit Taşı” adını vereceğini belirten Perkins, Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı’nda yer almaktan onur duyduğunu ifade etti.

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı, yabancı yazarları da Kocaelili okurlarla buluşturdu. Fuara katılan İngiliz tarihçi ve yazar Roger Crowley, söyleşisinin ardından kamera gözlüğüyle fuar alanını gezdi. Organizasyona ilişkin izlenimlerini paylaşan Crowley, “Böyle bir fuara daha önce rastlamadım” dedi. Fuar kapsamında ayrıca Soyoung Park, Paola Peretti, Silvana Paternostro ve Amina Seçeroviç de okurlarıyla bir araya geldi.

Gazze söyleşisi ve tarihi eser müzayedesi ilgi gördü

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Gazze’ye yönelik duyarlılık da etkinlik programında yer buldu. 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde fuarın konukları Nour Alhila, Samir Atiye ve Peren Birsaygılı Mut, “7 Ekim Gazze Özel Etkinliği” kapsamında düzenlenen söyleşide bir araya geldi. Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan, İsrail’in Gazze’deki savaş suçları ve soykırım iddialarına ilişkin kanıtları ele alan Kanıt belgeselinin gösteriminin ardından gerçekleştirilen söyleşide Gazze’de yaşananlar konuşuldu. Fuarın öne çıkan etkinliklerinden biri de “Değerli Eserler Müzayedesi” oldu. İki seansta düzenlenen müzayedede farklı dönemlere ait yaklaşık 45 kitap, mecmua, harita ve tarihi belge koleksiyon meraklılarının beğenisine sunuldu. Türk edebiyatının önemli eserlerinin yanı sıra tarih, sanat, düşünce ve kültür alanlarından yayınların da yer aldığı müzayedede açılış fiyatları 5 TL ile 7 bin 500 TL arasında değişirken katılımcılar, ilgilendikleri eserleri koleksiyonlarına katmak için teklif verdi.

Kocaeli’nin kültürel mirası yeni eserlerle geleceğe taşınıyor

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında, tarihi ve kültürel mirasın korunması ile yerel sanatçıların üretimlerinin desteklenmesini amaçlayan Kültürel Değerler Destek Projesi (KÜDEP) tanıtıldı. Programda ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII / Bildiriler Kitabı”, “Spor Kenti Kocaeli: Dünden Bugüne”, “Soyut Vatan”, “Geçmişi Kim Anlatır: Tarih, Roman, Hafıza” ve “Aslı Gibidir” adlı beş eserin lansmanı gerçekleştirildi. Kentin kültür, tarih ve spor birikimini ele alan eserler, Kocaeli’nin şehir hafızasının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.