Uluslararası Lions 118-R Yönetim Çevresi, suya el ver projesi ile farkındalık ve ormanlar yaratıyor

EKONOMİ / İZMİR

Uluslararası Lions 118-R Lions Yönetim Çevresi Federasyonu, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle orman-su ilişkisi konusunda farkındalık yaratacak SUYA EL VER Projesini başlattı.

Lions 118-R Genel Yönetmeni Lion Tülay Tosun ve Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk’ün imzaladığı protokol töreninde projeyi hazırlayan Ege Orman Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Vakıfla ilişkilerden sorumlu Genel Yönetmen Danışmanı Lion Nadide Şele ve Yönetim Çevresi Sekreteri Lion Merve Kavrama hazır bulundular.

Su yoksa orman yok, orman yoksa su yok, su yoksa hayat yok sloganları ışığında toplumda kıt kaynak olan suyun önemine ilişkin farkındalık yaratacak ve su tasarrufuna yönlendirecek “Suya El Ver”projesi ile 118-R Yönetim Çevresi’ne bağlı kulüpler ve üyelerinin destekleri ile oluşturulacak Lions 118-R Ormanı Manisa Osmancalı mevkiinde yer alacak, Mart ayı sonunda sembolik son fidanlarının dikileceği, tüm Lion’ların katılacağı tören ile son bulacak.

Genel Yönetmen Lion Tülay Tosun; Lions 118-R olarak Ege Orman Vakfı ile sürdürülebilirlik anlamında; Lions Uluslararası Başkanı’nn çevre anlayışına uygun, hizmette kökleniyoruz sloganında ve logosundaki gibi sağlam köklere sahip bir birliktelik içinde olmaktan gururluyuz dedi.

Misyonlarına uygun olarak hem yeni ormanlar kazandırmak hem de dünyanın en önemli sorunu olan su kıtlığına ormanlaşmanın çare olmasına dikkat çeken ve toplumu su tasarrufuna yönlendiren bir projenin paydaşı olmaktan duydukları memnuniyeti belirtti. Ege Orman Vakfı’na ve Nadide Şele’ye teşekkür etti ve tüm Lionları; iyilik beraberlikte yükselir “Suya El Ver” diyerek projeye desteğe davet etti.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk; Ege Orman Vakfı olarak 2000 yılından bu yana her yıl ayrı projelerle aynı amaca yönelik ağaçlandırma ve eğitimlerle farkındalık yaratma konusunda Lions Kulüpleriyle bir araya geldiklerini, özellikle bu yıl Türkiye’de gerçekleşecek iklim zirvesinin ana konularından biri olan suya dikkat çeken Suya El Ver projesiyle orman-su ilişkisini Lions Kulüpleriyle birlikte gündeme taşımaktan ve orman oluşturmaktan çok mutlu olduklarını belirtti, gelecek kuşaklar orman yok demesin diye Ege Orman Vakfı’na desteklerinin devamını diledi.