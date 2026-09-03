Uluslararası Porsuk Festivali coşkuyla başladı

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ALİ BAŞ/ESKİŞEHİR

Eskişehir’in simgesi Porsuk Çayı’nın etrafında şehri ve dünyayı buluşturmayı hedefleyen Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali, görkemli açılışıyla Eskişehirlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Festivalin başlangıç noktası olan Vilayet Meydanı, kortej öncesinde binlerce Eskişehirlinin buluşma noktası oldu.

Vilayet Meydanı’nda Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehirlilere seslendi. Festivalin kentin kültürel ve sosyal hayatına yeni bir soluk getireceğini belirten Başkan Ünlüce, “Sevgili Eskişehirliler, festivalimize renk katan yerli ve yabancı sanatçılarımız, festivalimize hoş geldiniz. ​Bugün 2 Eylül, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını kutluyoruz ve ilk defa 2 Eylül'de Eskişehir'de Uluslararası Porsuk Festivali'ni başlatıyoruz. ​ Hep beraber festivalin ruhunu bütün sokaklarımızda, caddelerimizde, bulvarlarımızda ama özellikle Porsuk'un kenarında hissedeceğiz. Porsuk akıyor, dünya Eskişehir’de buluşuyor.” dedi.

Başkan Ünlüce’nin konuşmasının ardından kortej yürüyüşü başladı. Yürüyüşe Başkan Ünlüce’nin yanı sıra, festivalin ana sponsoru ETİ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Kıdemli Direktörü Dilge Berktaş, Cassaba Modern Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Zaim Buyan, Festival Direktörü ve Sözcüsü Murat Danacı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, 21 ülkeden gelen 136 sanatçı, sivil toplum kuruluşları, dernekler, odalar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Eskişehir sokaklarında festival coşkusu

Vilayet Meydanı’ndan başlayan kara korteji, Köprübaşı’nda sona erdi. Ellerinde birbirinden renkli ve eğlenceli dövizlerle yürüyen Eskişehirliler, festival coşkusunu kentin sokaklarına taşıdı.

Kortejde “Porsuk çağırdı, biz geldik!”, “Şehir bu hafta daha mı güzel?”, “Bu kortej nereye, biz oraya!”, “Eskişehir bildiğiniz gibi!”, “Festival bahane, Eskişehir şahane!”, “Porsuk akıyor, festival başlıyor!”, “Porsuk’ta hayat var!”, “Porsuk en güzel miras, sahip çıkalım!”, “Porsuk birleştirir!”, “Konum: Porsuk, Mod: Festival”, “Porsuk Akıyor, Dünya Eskişehir’de Buluşuyor!” ve “Eskişehir bizim için festival!” yazılı dövizler renkli görüntüler oluşturdu.

Kortejin en dikkat çeken isimlerinden biri ise festival için hazırlanan “Porsuk Ruhu” figürü oldu. “Porsuk Ruhu” figürü özellikle çocukların büyük ilgisini çekerken ortaya neşeli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Karada başlayan coşku, Porsuk’ta devam etti

Kara kortejinin Köprübaşı’nda sona ermesinin ardından festival coşkusu bu kez Porsuk Çayı’na taşındı. Gerçekleştirilen nehir kortejinde, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce tekneye binerek Porsuk boyunca ilerledi ve Porsuk kıyısını hıncahınç dolduran Eskişehirlileri selamladı.

Porsuk üzerinde ilerleyen birbirinden özel tematik gondollar ise büyük beğeni topladı. Eskişehir’in kültürel ve kent kimliğinin önemli simgeleri olan Odunpazarı Evleri, Porsuk ruhu, Şehir Tiyatroları, lületaşı ve Frig temalarıyla hazırlanan gondollar, Porsuk’un üzerinde görsel bir şölen oluşturdu. Ayrıca Atatürk’e ve Cumhuriyet’e saygı duruşu niteliği taşıyan Atatürk ve Cumhuriyet gondolu geçiş sırasında büyük alkış aldı.

Diğer yandan Eskişehirspor futbol takımı da tekneyle geçiş yaparak, “Es Es Ki Ki Ki!” sloganlarıyla festival coşkusuna ortak oldu.

Porsuk’ta ışıklar, gökyüzünde gösteri

Nehir kortejinin ardından festival alanında Flyboard ve Lazer Gösterisi gerçekleştirildi. Porsuk üzerinde ve gökyüzünde gerçekleştirilen gösteriler, izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Porsuk Konukevi önünde yer alan ve üzerinde 2026 Eskişehir Yılı logosunun bulunduğu Işık Kulesi de festival gecesine ayrı bir renk kattı. Işık gösterileriyle aydınlanan kule, Porsuk çevresinde oluşan festival atmosferinin en dikkat çekici noktalarından biri oldu.

6 eylül tarihine kadar sürecek

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise müzik ve eğlence dolu programıyla DJ Kemal Kaya Batmaz performans sergiledi. Eskişehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği konser alanında müzik, dans ve eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali’nin ilk gününde yaşanan coşku, Eskişehir’in festival kültürünü bir kez daha ortaya koyarken, kentte yaşayanlar kadar Eskişehir’e yurtdışından gelen sanatçılara da unutulmaz anlar yaşattı.

“Porsuk akıyor, dünya Eskişehir’de buluşuyor” sloganıyla başlayan festival coşkusu, birbirinden renkli etkinliklerle yarın da devam edecek. Eskişehir, 6 Eylül’e kadar Porsuk Bulvarı Adalar mevki, Kentpark, Sümerpark ve İskele26; konserlerden gösterilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine, kültür-sanat buluşmalarından çeşitli aktivitelere kadar çok sayıda programa ev sahipliği yapacak.