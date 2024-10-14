Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Kitap Fuarı başladı

MERSİN / EKONOMİ

Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’ndeki organizasyonun açılışına milletvekilleri Gülcan Kış, Hasan Ufuk Çakır, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, şairler ve yazarlar katıldı.

İlçenin sanat, bilgi ve kültürel zenginliklerle buluşmasını sağlamak için çalıştıklarını belirten Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Fuar, Mersin'in kültürel dinamizmini ve sanata verdiği önemi gösteriyor. Kitaplar, geleceğin inşasında önemli bir rol oynar. Fuarımız da bu misyona hizmet eden önemli bir organizasyon. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehirimizin sanat, bilgi ve kültürel zenginliklerle buluşmasını sağlamak en büyük hedeflerimizden oldu. Kentimizin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra eğitim, bilim ve sanata büyük önem veriyoruz. Modern bir kent sadece yollarıyla ve binalarıyla değil, aynı zamanda bilgiye ve sanata yaptığı yatırımlarla büyür ve gelişir. Kültür ve sanat alanındaki her adımı, toplumsal refahın temel taşlarından biri olarak görüyoruz” diye konuştu.

“Mersin kültür ve medeniyet şehridir”

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise festival ve fuarın kent için önemine dikkat çekerek, “Mersin kültür ve medeniyet şehridir. Mersin, Mustafa Kemal'in şehridir. Ne mutlu ki 2019’dan bu yana özellikle Yenişehir ve Mezitli başta olmak üzere birçok ilçemizde çağdaş düşünceli belediye başkanları görev yaptı. Bizlerin gayreti, sizlerin desteğiyle nasıl şehirlerimizi değiştiriyorsak, emin olun ülkeyi de değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından festivalin startı verildi, fuarın açılış kurdelesi kesildi. Kitap fuarı 20 Ekim tarihine kadar kapılarına açık tutacak.