Ulutek firmaları, Bursa Model Fabrika’da akıllı üretimle buluştu

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Model Fabrika Direktörü Birol Aksel, ULUTEK heyetini ağırladı. Ziyarette dijital dönüşüm ve yalın üretim uygulamalarına dair kapsamlı bir sunum yapıldı. Aksel, “Model Fabrika olarak amacımız, üretim süreçlerini sürekli geliştiren, verimliliği ve rekabet gücünü artıran bir sanayi ekosistemi yaratmak. Dijital dönüşüm ve yalın üretim yolculuğunda sunduğumuz uygulamalarla, firmaların mevcut durumunu doğru analiz etmek ve ihtiyaçlarına uygun yol haritaları belirlemek kritik öneme sahip. Model Fabrika olarak, KOBİ’lerimize ve firmalarımıza sunduğumuz eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle uluslararası rekabet gücü kazanmalarını destekliyoruz” dedi.

Sunumun ardından ULUTEK firmaları, Bursa Model Fabrika bünyesinde yer alan ileri üretim ve dijital teknolojileri; ERP ve MES yazılımlarından artırılmış gerçeklik (VR/AR) destekli eğitim uygulamalarına, simülasyon ve dijital ikiz sistemlerinden 3D yazıcı çözümlerine kadar birçok yenilikçi uygulamayı yerinde inceleme fırsatı buldu. Ayrıca, TÜBİTAK-TÜSSİDE DDX Değerlendirme Modeli kapsamında işletmelerin dijital dönüşüm olgunluk seviyelerinin ölçümü ve stratejik hedefler doğrultusunda özel yol haritalarının oluşturulması süreci hakkında bilgi verildi.

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, ziyaretin amacına değinerek, “Firmalarımızla birlikte, dijital dönüşüm ve yalın üretim alanındaki örnek uygulamaları yerinde görmek, bu alandaki deneyimleri paylaşmak ve olası iş birlikleri için verimli fikir alışverişlerinde bulunduk. ULUTEK olarak, firmalarımızın gelişimine katkı sunacak bu tür etkileşim alanlarını oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

