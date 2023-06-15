ULUTEK’te ‘Teknoloji Buluşmaları’ başladı

BURSA/EKONOMİ

ULUTEK Teknopark, bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Teknoloji Buluşmaları’ etkinliği ile bünyesindeki firmaları bir araya getirdi. Firma yetkililerinin tanışma fırsatı bulduğu ve yeni iş birliklerinin konuşulduğu etkinliğe 32 firmanın katılım sağladığını belirten ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Firmalarımızın sosyalleşmesi, iletişim ağlarının gelişmesi ve olası iş birliklerinin sağlanması amacıyla Teknoloji Buluşmaları etkinliğimizin ilkini gerçekleştirdik. Bu etkinliği sürekli hale getirerek firmalarımızın networkünün gelişmesini amaçlıyoruz. İlerleyen etkinliklerde katılım sayının daha da artacağına inanıyorum” dedi. Olası iş birliklerinin temellerinin atıldığı görüşmeler fikir alışverişlerinin gerçekleşmesini de sağladı. ‘Speed networking’ etkinliğine katılan tüm firmalar birbirleriyle iletişim kurma fırsatı buldu.