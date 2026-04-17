UMSMİB Ömer Faruk Kuşçulu dönemi

EKONOMİ (BURSA) - UİB Genel Sekreterliği çok amaçlı toplantı salonunda yapılan toplantı, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar’ın açılış konuşması ile başladı. Divan başkanlığını Musa Alkan’ın yaptığı genel kurulu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Genel kurul, yönetim kurulu çalışma raporunun okunup görüşülmesi, bilanço ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi, denetim kurulu raporunun okunup incelenmesi, yönetim ve denetim kurullarının ibrası, müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması ile seçimler gündemleri ile devam etti. Başkanlığa seçilen Ömer Faruk Kuşçulu tecrübe ve yeni dönemin heyecanı ile devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Genel kurulun ardından gerçekleştirilen seçimlerde Ömer Faruk Kuşçulu yönetimindeki UMSMİB Yönetimi’nde Namsal Gıda Sanayi ve Ticaret, Mevsim Gıda, Penguen Gıda, Fine Food Pazarlama, İlka Şekerleme, Zeytursan Gıda, Frigo-Pak Gıda, Uludağ İçecek, Aroma, Martaş Marmara, Royal Foods Gıda yer aldı.