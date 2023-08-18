NURETTİN BAKİ-İZMİR

Kurak geçen kış mevsiminden sonra bahar yağışları, buğday verimliliği açısından Türkiye’nin yüzünü güldürdü. Teşviklerle beraber ülkenin buğday ekim alanları da geçen seneye göre yüzde 5 arttı. Ulusal Hububat Konseyi’nin (UHK) haziran ayında açıkladığı rapora göre Türkiye’nin 2022-2023 tahmini buğday rekoltesinin uzun yıllar ortalamasına (20 milyon ton) göre yüzde 7,5 artarak 21,5 milyon ton olarak gerçekleşebilecek. Buğdaydaki verim artışı un sanayicilerine de olumlu yansıyor.

Buğdayda yaşanan olumlu gelişmelerin un sektörünü nasıl etkilediğini ise Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan açıkladı. Tezcan, “Buğday üretiminde Türkiye çok güzel bir yıl geçiriyor. Hem verimlilik anlamında güzel bir sezon geçiriyoruz hem de Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı taban fiyat güzel oldu. Bu sene Türkiye’nin buğday fazlası var, eksiği yok. TMO her yerde alım şubeleri açtı ve çiftçinin buğdayını almaya devam ediyor. TMO umarım çiftçiyi de mutlu etmiştir. Un sanayicileri olarak da çiftçilerimizden buğday almaya devam ediyoruz. Tüccar bu sene yok gibi gözüküyor. Çiftçi, sanayici ve devletin elinde ciddi miktarda bir un buğday stoku oluştu. Fiyat da olumlu bir şekilde ilerliyor. Fiyat anlamında ani yükselişler ya da farklı düşüşler olmayacağını, fiyatların istikrarlı bir şekilde önümüzdeki harman dönemine kadar gideceğini öngörüyorum. Kısacası un sektöründe kimsenin sorun yaşamadığı bir dönemdeyiz” dedi.

“Tahıl koridoru bu sene Türkiye’yi etkilemeyecek”

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolayı açılan tahıl koridorunun tekrar kapanmasıyla ilgili de konuşan Tezcan, koridorun iç piyasa anlamında Türkiye’yi etkilemediğini ancak dünyadaki buğday ve un fiyatlarının artmasına sebep olduğunu söyledi. Tezcan, “Koridorun kapanması Türkiye açısından bu sene buğday anlamında bir sıkıntı yaratmayacak ama biz aynı zaman da ihracat yapıyoruz. Bu durum bizim un ihracatını etkiliyor. Türkiye bu noktada kendinden ziyade dünyayı düşünerek hareket ediyor ve koridorun açılmasını istiyor. Ülke olarak dünyaya çok önemli bir konuda hizmet etmiş oluyoruz. Koridorun kapanması bizim ürünümüzü daha pahalıya satmamız anlamına geliyor ama biz bunu istemiyoruz. Koridorun açık olmasını, insanların mağdur olmamasını istiyoruz. Rusya ve Ukrayna dünyada tahıl üretiminin yüzde 30’nu üretiyor. Tahıl koridorunun açılması insanlık namına kıymetli. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle bu koridorun açılması tekrar sağlanır. Koridor, bizim açımızdan değil ama dünya açısından büyük bir önem arz ediyor” ifadelerine yer verdi.