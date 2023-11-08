UNDP ve KMTSO iş birliği kadın girişimcilere can suyu oldu

Ali ESKALEN - Kahramanmaraş

Türkiye’nin güneyinde 11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremlerinden dokuz ay sonra, UNDP ve KMTSO, yarım milyon insan için ekonomik faaliyetlerin eski haline getirilmesinde hayati önem taşıyan mal ve hizmetleri sunmak üzere işletmelerini yeniden faaliyete geçiren kadın girişimcilerin başarılarını kutlamak amacıyla bugün bir araya geldi.

KMTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, İsveç Büyükelçiliği Kalkınma Bölüm Şefi Nasrin Pourghazian, UNDP Yetkilileri ve kadın girişimciler katıldı. Düzenlenen özel etkinlikte, bölgedeki kadın girişimcilerin kararlılığı ve dayanıklılığına vurgu yapılırken, UNDP ve KMTSO’nun başlattığı hibe programının depremden etkilenen işletmelere sağladığı destek ve başarı öyküleri konuşuldu.

Vinton: Desteğimizi sürdürmeye kararlıyız

Etkinlikte konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Bu hibe programı, mali destek sağlamanın ötesinde, kadın girişimciler arasında topluluk ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor. Kadınların yönettiği işletmelerin desteklenmesi, bölgenin sürdürülebilir toparlanması ve ekonomik kalkınması için kritik önem taşıyor ve bizler de UNDP olarak desteğimizi sürdürmeye kararlıyız.” dedi.

Gümüşer: Gurur duyuyoruz

KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise, “Bugünkü etkinlik, olumsuz koşullar karşısında güçlü ve azimli duran kadın girişimcilerin adanmışlık ve kararlılığını ortaya koyuyor. Onların başarılarını gördükçe gurur duyuyoruz ve daha kapsamlı bir toparlanmanın kıvılcımı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

550 bin dolar mali destek sağlandı

UNDP’nin erken toparlanma faaliyetlerinin bir parçası olan bu ortak girişim, en ağır yıkıma uğrayan dört ilden biri olan Kahramanmaraş’ta kadınların yönettiği 257 işletmeye toplam 550 bin Dolar mali destek sağladı. Hibe başvurusu, kadınların yönettiği ve azami 10 kişi çalıştıran işletmelere açıktı ve Ağustos başlarında 35 bin TL (1.300 ABD Doları) ila 200 bin TL (7.400 ABD Doları) arasında değişen miktarlarda hibe dağıtıldı. Hibeden yararlananlar arasında küçük imalat firmaları, mağazalar, restoranlar, eczaneler ve güzellik salonlarının yanı sıra mali müşavirler, emlakçılar, hukuk büroları ve hizmet danışmanları da yer aldı.

Düzenlenen panelde, hibe yararlanıcıları UNDP’den aldıkları hibeyle işletmelerini yeniden faaliyete geçirmek için gerekli makine veya hammaddeleri nasıl edindiklerini anlattı. Tekstil işletmesi sahibi Esma Alagöz, hibe sayesinde yeni ekipmana yatırım yapabilmiş ve işgücünü muhafaza edebilmiş. Hibe sayesinde yalnız işletmesini yeniden ayağa kaldırmakla kalmayıp, depremlerden bu yana ihracat faaliyetlerini de kapsayacak biçimde işletmesini büyütmüş.

Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilere yönelik hibe programı, depremden etkilenen 11 ilin tamamını kapsayan, 10 milyon ABD Doları bütçeli daha büyük bir UNDP hibe programının ilk aşamasını oluşturuyor. UNDP, şu ana kadar alınan toplam 22.824 başvuruyu değerlendirerek, Kasım ortasına kadar yaklaşık 4.500 küçük işletmeye hibe dağıtmayı planlıyor.