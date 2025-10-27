Unicorn Hidrolik, ürün kalitesiyle endüstride aranan marka oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

2024 yılında Konya’da kurulan Unicorn Hidrolik’in, geçmiş üretim tecrübeleriyle geliştirdiği Hidrolik Silindirler birçok firmanı tercihi oldu. Firma ağır sanayi, iş makineleri ve pres sistemleri alanlarında güçlü bir üretici konumuna ulaştı. Unicorn Hidrolik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirel, 2001 yılında başladığı meslek hayatında uzun yıllar aile şirketinde görev aldıktan sonra kendi markasını kurduğunu söyledi.

Demirel, “İşin mutfağından sahasına kadar her aşamasında yer aldım. Bugün edindiğim tüm deneyimi Unicorn Hidrolik’in geleceği için kullanıyorum” dedi.

Geniş ürün yelpazesiyle birçok sektöre hizmet veriyor

“Unicorn Hidrolik olarak iş makineleri, treyler ve dorse sistemleri, demir–çelik grubu ve pres makineleri için hidrolik çözümler üretiyoruz” diyen Demirel, Ürünlerinin treylerler, demir–çelik fabrikaları, limanlar, tarım makineleri, vinçler ve tersaneler gibi farklı alanlarda kullanıldığını, kaliteli malzeme kullanımı, uzun ömürlü üretim ve satış sonrası teknik destek hizmetleri, firmanın sektördeki güvenilirliğini artırdığını da vurguladı.

Üretim alt yapıları her geçen gün güçleniyor

Demirel, Türkiye’de hidrolik ve pnömatik sektörlerinde yerli üretimin güçlendiğini belirterek, dışa bağımlılığın azaldığına dikkat çekti. Ancak hammadde tedarikinde yaşanan gecikmelerin sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu da ifade ederek, “Yerli üretim, Türkiye’nin sanayideki rekabet gücünü artırıyor. Unicorn Hidrolik olarak bu sürecin parçası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

"İhracatta büyüme hedefimiz var"

Demirel, “Kısa sürede yurt dışı pazarlarda da yer edinmeyi başaran Unicorn Hidrolik, bugün Almanya, Fransa, Rusya, Kazakistan ve Irak gibi ülkelere ihracat yapıyor. Firmamız, yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılarak yeni iş bağlantıları kuruyor ve markabilinirliğini güçlendiriyor” diyerek şunları ekledi:

“Kısa vadede Türkiye’de bilinirliğimizi artırmayı, uzun vadede ise daha fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye’yi global pazarlarda temsil etmeyi hedefliyoruz.”

Güç, dayanıklılık ve yenilik odaklı vizyonu önemsiyor

Demirel, “Unicorn Hidrolik, üretimde yüksek kalite standartlarını koruyarak yenilikçi çözümlerle sektörde kalıcı bir marka olmayı amaçlıyor. Biz sadece üretim yapan bir firma değiliz, çözüm ortağıyız. Güç, dayanıklılık ve yenilikle geleceği şekillendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Demirel, firmasının kısa sürede yakaladığı başarısıyla, Türk mühendisliğinin global pazardaki temsilcilerinden biri haline geldiğini ifade ederek, yerli üretim, kalite anlayışı ve ihracat vizyonu ile firma, hidrolik sektöründe Türkiye’nin adını dünya sahnesine taşıyan markalar arasında yerini aldığını da sözlerine ekledi.