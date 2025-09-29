Unilever Food Solutions’ın “Geleceğin Menüleri”, Bursa’da tanıtıldı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Tola Restaurant ev sahipliğinde Yusta Bağları’nda gerçekleşen etkinlik; gastronomi dünyasından şefler, işletmeciler, basın mensupları ve sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Unilever Food Solutions’ın 2023 yılından bu yana her yıl yayınladığı Geleceğin Menüleri Trend Raporu’nda bu yıl öne çıkan dört trend, Bursa’nın yerel ürünleri ve Tola mutfağının yaratıcı yaklaşımıyla bir araya getirilerek davetlilere sunuldu. Lansmanda konuşan UFS Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdürü Ömer Erkman, “Şefleri destekleme, sevdikleri işi yaparken özgür olmalarını sağlama vizyonuyla ortaya çıkan bir şirketiz. Şeflerin ilham kaynağı, işletmelerin çözüm ortağı ve sektörün geleceğini şekillendiren bir vizyon ortağı olmayı hedefliyoruz. Tüm sektör paydaşlarıyla beraber son 3 yıldır Geleceğin Menüleri Raporu’nu yayımlıyoruz. Bu veriler arasında raporlar, sosyal medya analizleri ve 21 ülkede gerçekleştirilen 300 milyondan fazla çevrimiçi arama ile 20 pazarda faaliyet gösteren 1.600’den fazla şefin içgörüsü yer alıyor. Bu raporla sektörün geleceğine katkı sağlıyoruz” dedi. UFS Türkiye Pazarlama Lideri Eylül Er de Geleceğin Menüleri’nin sektör için bir yol haritası olduğunu söyledi. Önceki raporlarda bu trendlerin uygulanabilirliğini hem zincir restoranlarda hem kafe-bistrolarda hem de fine dining konseptlerde çeşitli davet ve etkinliklerle gösterdiklerine işaret eden Er, “Bursa’daki bu buluşma da raporun hem fine dining konseptlerle hem yerel değerlerle nasıl hayat bulduğunu kanıtlayan çok özel bir örnek oldu” diye konuştu.

UFS Türkiye Lider Şefi Osman Bahadır ise raporun yalnızca bugünün değil yarının mutfaklarına da ışık tuttuğuna değinerek, “Sokak lezzetlerinden sınır tanımayan mutfaklara uzanan bu trendler, şeflere ilham, sektörün dönüşümüne de yön veriyor” değerlendirmesini yaptı.