United Global Ro-Ro, global şirket olma yolunda ilerliyor

AHMET USMAN / İZMİR

Otomotiv, hacimli yük ve Ro-Ro taşımacılığında entegre bir hizmet modeli ortaya koyan United Global Ro-Ro (UGR), gemi filosunu ve hizmet verdiği bölgeleri genişleterek global bir şirkete dönüşme yolunda ilerliyor. Firma, şu an 11 olan gemi sayısını 2026 başında 15’e, 2030’da da 30’a yükseltmeyi hedefliyor.

Erkport olarak 2013’te İzmir’de, dökme liman işletmeciliğiyle çalışmalarına başladıklarını belirten UGR CEO’su Tolga Emrah Gezgin, “Zamanla hem hizmetlerimizi büyüttük hem de sektörde kendimize sağlam bir yer edindik. Liman operasyonları, lojistik, depo yönetimi faaliyet alanlarında daima güvenilir ve hızlı olmaya odaklandık. 2025 bizim için önemli bir dönüm noktası oldu. Bitmiş araç lojistiği ve Ro-Ro taşımacılığını artık Erkport değil, ortak girişimimiz UGR (United Global Ro-Ro) üzerinden yürütmeye başladık. Bugün baktığınızda İstanbul Haydarpaşa ve Yalova’da otomotiv operasyonlarımız, İskenderun’da ise dökme liman işlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Pandemi döneminde Çin’den Türkiye’ye Ro-Ro hattını başlatan ilk lojistik şirket olmayı başardıklarına dikkat çeken Gezgin, “Hemen arkasından Doğu Akdeniz’de de yeni bir hat açtık. 2023’te de bitmiş araç lojistiğini devreye aldık, o alanda da öncülüğümüz sürüyor. Geçmişte Erkport adıyla 20 gemimiz faaliyetlerimizi yürütüyordu, ayda 90 bin aracı 16 ülkeye taşıyorduk. Şimdi aynı hizmetleri UGR çatısı altında sürdürüyoruz” dedi.

“Türk limanlarının bölgesel gücünü artırıyoruz”

2024 sonunda çok önemli bir adım atarak Çin’den İstanbul’a uzanan denizyolunda Yantai Port Group ile iş birliği halinde İki Liman Bir Yol projesini başlattıklarını hatırlatan Gezgin, “Yantai Limanı ile Haydarpaşa arasında kurduğumuz bu güçlü koridorda bitmiş araç lojistiği, iş makineleri, proje yükleri ve Ro-Ro taşımacılığı yapıyoruz. Haydarpaşa’yı bir aktarma merkezi haline getirdik; bu sayede hem hammadde tedariğini kolaylaştırıyor hem de Türk limanlarının bölgesel gücünü artırıyoruz. Türk ihracatçılarına da ciddi avantajlar sunuyoruz. Ayrıca Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz’i geçen az sayıdaki taşımacıdan biri olarak müşterilerimize maliyet ve hız avantajı sağlıyoruz” diye konuştu.

Son yıllarda global bir oyuncu olma yolunda adımlar attıklarını, 2025’te bunu daha da ileri seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Tolga Emrah Gezgin, şunları söyledi: “Gemi sayımızı ve hatlarımızı artırdık, bazı gemilerimizin kapasitesini yükselttik. Karadeniz ve Güney Amerika gündemimizde, Akdeniz’de de liman yatırımı planlıyoruz. Bunun yanında karbon emisyonunu azaltmak için yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. Hollanda ofisimizin ardından farklı ülkelerde de açılacak ofislerle global ölçekte güçlü bir şirket olma hedefindeyiz. UGR ortaklığımızla Çin’de de bir ofis açtık. Böylece hem Güney Avrupa’daki hızlı teslimatlarımızı güçlendiriyor, hem de yüksek kapasiteli gemi yatırımlarıyla daha etkin rol üstleniyoruz. Orta Doğu’da dağıtım ağımızı büyütüyor, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da önemli oyunculardan biri olmayı, Karadeniz’de ise potansiyelimizi artırmayı hedefliyoruz. Bu yıl gemi yatırımlarımızı da artırdık. 7 bin araç kapasiteli UGR Al Samha martta, aynı kapasitedeki UGR Zakher temmuzda hizmete başladı. Şu anda Türkiye–Çin hattında 4 gemimiz, ayrıca 2 ConRo gemimizle Çin, Ortadoğu ve Akdeniz’i kapsayan; Kızıldeniz üzerinden en hızlı servisi veriyoruz.”

“4 yeni gemimiz yolda”

United Global Ro-Ro olarak otomotiv, hacimli yük ve Ro-Ro taşımacılığında entegre bir hizmet modeli ortaya koyduklarını söyleyen Gezgin, “UGR, otomotiv endüstrisinin kritik limanlarını birbirine bağlarken ağır ve hacimli yüklerin taşınmasında da etkin bir rol üstleniyor. Avrupa, Akdeniz, Arap Körfezi ve Asya’da Ro-Ro hizmetlerinin erişimini genişleterek sektörde dönüşüme öncülük ediyoruz. Yatırımlarımızda teknolojiyi de ön planda tutuyoruz. Yakında AI destekli, 360 derece modüler denetim teknolojisine yatırım yapacağız. Bu sayede PDI süreçlerini otomatize ederek hız, kapasite ve verimlilik sağlayacağız; sürdürülebilir liderliğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Yıl sonunda Gemlik–Marsilya arasında Ro-Ro seferlerine başlıyoruz. Çin’deki ortaklıklarımızla yapımız büyüyor, Abu Dabi’deki oto hali üzerinden de Afrika ve Körfez ülkelerine dağıtım yapıyoruz. Filomuza katılacak iki yeni gemiden biri 4 bin 900 araç kapasiteli ve Akdeniz taşımalarını verimli hale getirecek, diğeri ise yine 4 bin 900 kapasiteli olup Kuveyt, Irak, Katar ve Umman’a haftalık dağıtım sağlayacak. UGR’ın uzmanlığı vehicle logistics yani tekerlekli ürün taşımak. Kendi gemilerimizle Çin’den Avrupa’ya bitmiş araç taşımacılığı yapıyoruz. Eylül’de iki, yılbaşında iki gemi daha filomuza katılacak. Bu yeni Ro-Ro gemilerimiz 3.600 lane-meter ve 200 araçlık ek kapasiteye sahip olacak; böylece yıl başında filomuz dört yeni gemiyle daha da güçlenecek. 2030’da gemi sayımızın 30’u geçmesini planlıyoruz” dedi.

Şu an filolarının 11 gemiden oluştuğunu dile getiren Gezgin, “Yeni eklenen 4 gemiyle sayı 15 olacak. Bu gemiler hem Çin–Avrupa arasındaki deepsea hattını hem de shortsea olarak adlandırdığımız Akdeniz içerisindeki hattı kapsıyor. Burada iş ortağımın da güçlü yapısını vurgulamak isterim; büyümeyi ve gelişmeyi ciddi anlamda destekliyor. UGR’de çok doğru bir yapı kurduk. Titiz ve programlı çalışıyoruz. Büyüme konusunda da istekli ve agresifiz. UGR’ı dünya çapında bir taşıma şirketine dönüştürüyoruz. Çin–Avrupa filosundaki gemi sayısını artırmayı planlamıyoruz yakın zamanda. Asıl büyüme bölgesel alanda olacak: Arap Körfezi’nde dağıtım amaçlı bir ara taşıyıcı, Akdeniz’de ise Kuzey Afrika’yı kapsayan büyük bir dağıtım merkezi kurmayı planlıyoruz.

“Esnek bir taşıma modeli geliştirdik”

UGR’ın, tecrübe ve operasyonel gücü bir araya getiren bir yapı olduğunu belirten Gezgin, “Erkport olarak mevcut filomuz, operasyonel kapasitemiz, lojistik ağımız ve sektördeki deneyimimizle %40 ortak olduk; Noatum Maritime ise %60’lık payıyla uluslararası bağlantılarını ve güçlü altyapısını kattı. Amaç, özellikle Ro-Ro ve ağır/hacimli yük taşımacılığında pazardaki gücü artırmak. Bu güvenilir ortaklıkla artık uluslararası alanda da etkimiz artıyor; Avrupa, Akdeniz, Arap Körfezi ve Asya’daki Ro-Ro hat hizmetlerini genişletiyoruz. UGR ile hem ağır yük hem de otomotiv taşımacılığı için gerekli altyapıyı kurduk. İlk aşamada toplam 11 gemi 4 bölgede faaliyete başladık. Erkport’un filosunu, Noatum Maritime’ın ConRo, PCTC ve Ro-Ro gemileriyle birleştirerek daha verimli ve geniş bir taşımacılık ağı oluşturduk. Farklı hatlarda sunduğumuz çözümlerle esnek bir taşımacılık modeli geliştirdik. Filomuzu ve operasyonel kabiliyetimizi artırarak Ro-Ro taşımacılığında global rekabet gücümüzü pekiştirdik. Odaklandığımız nokta şu: Gemilerin kapasitesi büyüdükçe maliyet artıyor. Bu yüzden büyük taşımacılık şirketlerine, örneğin Akdeniz’de tüm limanlara uğramak yerine araçlarını Barcelona veya İstanbul limanına getirmelerini, dağıtımı bizim yapmamızı öneriyoruz. Çin’den gelen araçlar için de benzer şekilde; Arap Körfezi’nde 7–8 limana uğramaları yerine araçları Port Khalifa’ya bırakmalarını öneriyor, dağıtımını onlar yerine biz yapıyoruz. Kuzey Afrika dağıtımını da üstlenebiliyoruz aynı şekilde. Böylece rakip gibi görünen Ro-Ro ve car carrier şirketleriyle işbirliği yaparak sinerji yaratıyoruz” dedi.

“Arz-talep dengesizliği kısır döngü yaratıyor”

Sektördeki en büyük sorunun, arz–talep dengesizliğinin yarattığı navlun seviyeleri olduğu görüşünü savunan Tolga Emrah Gezgin, şunları söyledi: “Arz yetersiz olduğunda navlunlar yükselir, gemi yatırımları arttığında ise kapasite yükselir ve zararına taşıma başlar. Bu, tüm sektörün yaşadığı kısır bir döngü. Önemli olan şirketlerin birbiriyle sinerji kurması ve boş kapasiteleri ortak kullanarak sürdürülebilir bir dengeyi yakalamak. Tek bir gemi için örneğin 120 milyon dolarlık yatırım gerekir; bir günlük çılgın navlunların değeri olmaz bu nedenle. Kapasiteyi doğru kullanmak ise, hem şirketlerin hem de müşterilerin memnuniyetini sağlar. Lojistik sektörü bugün büyük değişimlerden geçiyor; dijitalleşme, depolama, hız, güvenlik, dağıtım ağı ve maliyet yönetiminde hassas adımlar atmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Biz de kurduğumuz ortaklıkla müşterilere hızlı, güvenli ve entegre çözümler sunarken küresel taşımacılık ağımızı verimli hâle getiriyoruz. Erkport çatısı altında ise liman operasyonları, depo yönetimi, PDI ve diğer lojistik hizmetlerimiz devam ediyor. UGR ile sadece taşımacılığı geliştirmiyor, sürdürülebilir ve çevre dostu bir yaklaşım da hayata geçiriyoruz. Elektrikli araçlar ve çevre dostu yakıtlara yaptığımız yatırımlar, bu süreçte kritik rol oynuyor.