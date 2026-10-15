United Global Ro-Ro, taşıma kapasitesini yüzde 22 artırdı

İZMİR / EKONOMİ

AD Ports Group bünyesindeki Noatum Maritime ile Erkport’un ortak girişimi United Global Ro-Ro (UGR), filosuna iki yeni Pure Car and Truck Carrier (PCTC) tipi gemi ekledi. UGR Aqaba ve UGR Safaga isimli gemilerin filoya katılmasıyla şirketin sefer başına toplam taşıma kapasitesi 36 bin 393 CEU’dan 44 bin 461 CEU’ya yükseldi. Yeni gemilerle araç taşıma kapasitesini yaklaşık yüzde 22 artıran şirket, yılda 100 binden fazla ek araç taşıma imkanına ulaşırken yıllık kapasitesini de 700 binin üzerine çıkardı.

Yeni gemiler, binek ve hafif ticari araçların yanı sıra otobüs, treyler, iş makineleri, motosiklet ve proje yüklerinin taşınmasına da imkan sağlıyor. Mobil vinçler, vinçli kamyonlar ve güç transformatörleri gibi ağır yükleri taşıyabilen gemiler, şirketin otomotiv lojistiğinin yanı sıra proje ve ağır yük taşımacılığındaki kapasitesini de güçlendiriyor. Düşük kükürt emisyonu düzenlemelerine uyumlu gemiler, şirketin çevresel performansını geliştirmeye yönelik filo yatırımlarını da destekliyor.

Avrupa, Akdeniz, Basra Körfezi, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Güney Asya’yı kapsayan bir ağda faaliyet gösteren UGR, 20’den fazla ülkede 30 limana hizmet veriyor. Uzak Doğu’dan Avrupa ve Orta Doğu’ya araç taşımacılığı yapan şirket, Avrupa ve Türkiye’de üretilen araçları da Orta Doğu pazarlarına ulaştırıyor. Filoda PCTC, Container/Roll-on Roll-off (CON-RO), Pure Car Carrier (PCC) ve Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) tipi gemiler bulunuyor.

“Operasyonel yetkinliğimizi güçlendiriyoruz”

UGR CEO’su Tolga Emrah Gezgin, yeni gemilerin şirketin taşıma kapasitesini artırmanın yanı sıra farklı yük kategorilerindeki operasyonel esnekliğini de geliştireceğini söyledi. Avrupa, Akdeniz, Basra Körfezi, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Güney Asya’yı kapsayan ağlarıyla geniş bir pazara hizmet verdiklerini belirten Gezgin, “UGR Aqaba ve UGR Safaga’nın filomuza katılması, filomuzun gelişiminde önemli bir adımı daha temsil ediyor. Bu gemiler, taşıma kapasitemizi artırmanın ötesinde otomotiv, ağır yük ve proje yükü taşımacılığında değişen lojistik ihtiyaçlara yanıt verme konusunda bize daha fazla esneklik sağlıyor” dedi.

Filo yatırımlarını sürdüreceklerini kaydeden Gezgin, yıl sonuna kadar yeni gemilerin filoya katılmasının planlandığını, 2027’de yapılacak ilavelerle de filo büyüklüğünü ve toplam taşıma kapasitesini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.