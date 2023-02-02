Üniversite öğrencilerinin ulaşımını Nilüfer Belediyesi üstlendi

BURSA- Nilüfer Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısının ilk oturumunu Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığında, Nilüfer Barış Meclisi Salonu’nda gerçekleştirdi. Gündem maddeleri ve önergelerin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Nilüfer Belediye Meclisi, sosyal belediyecilik örneği olan bir karar aldı.

Nilüfer Belediyesi, ikameti Nilüfer’de olan ve ikametini Nilüfer’e taşıyacak olan üniversite öğrencilerinin şehir içi ulaşım giderlerine önemli bir destek sağlayacak.

Buna göre, 5 bin üniversite öğrencisinin Şubat-Haziran ayları arasında 160 binişlik Burulaş Öğrenci Abonman 1. Tip (Kısa hat) kartının ulaşım giderlerini, Nilüfer Belediyesi üstlenecek. Nilüfer Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı kararla birlikte, üniversite öğrencilerine yönelik gerçekleştirdikleri hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Turgay Erdem,

“İlçemizde yoğun olarak yaşayan üniversite öğrencilerine ulaşım desteğinde de bulunacağız. Bu sayıyı ilk olarak 5 bin olarak ön gördük. Daha fazla talep olursa bunu değerlendireceğiz. Hem öğrencilerimize katkı olsun hem de onlara Nilüferli olduklarını hissettirmek için böyle bir karar aldık” dedi.

Bu hizmetten faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin başvuruları için duyuru, önümüzdeki günlerde Nilüfer Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılacak.