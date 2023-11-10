Üniversite-sanayi iş birliği gelişecek

EKONOMİ / KOCAELİ

İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) ile Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) arasında üniversite-sanayi iş birliğinde bir çalışma başlattı. Kocaeli Wellborn Otel’de düzenlenen protokol törenine; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, İstanbul Gübre Sanayi A.Ş. (İGSAŞ) Genel Müdürü İlkay Ünal, SEM Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, TTO Müdürü Doç. Dr. Mihriban Civan, Dr. Bahar Kutluk ve İGSAŞ yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Üniversite öğrencilerinin dinamizmini iş dünyasıyla buluşturacağız”

Akademi dünyasının en seçkin temsilcilerinden birisi olan Kocaeli Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal ise; ‘’Bu protokolün üniversitedeki akademik bilgi ile sanayinin gücünün birleştirilerek şehrimize, ülkemize, bilimsel ve teknolojik faydalar sağlayacağına inanıyorum. Akademik ve bilimsel bakış açısıyla birlikte üniversite öğrencilerimizin dinamizmini iş dünyamızla buluşturacağız. İGSAŞ olarak, özellikle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi küresel ölçekte nitelikli, topluma ve ülkeye faydalı, ulaşmak istedikleri hedeflere hazırlanmış bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi’nin iş dünyası ile kurduğu iş birliğine bir yenisinin daha eklendiğini belirten Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “İGSAŞ ile çok kapsamlı ve son derece faydalı olacağını düşündüğümüz bir protokol imzaladık. Kocaeli Üniversitesi olarak, üniversite-sanayi iş birliğini her zaman ön planda tutuyor ve çok değerli bir kazanım olarak görüyoruz. Bu kıymetli ortaklıklarından dolayı İGSAŞ yöneticilerine teşekkür ederim” dedi.