Üniversite-sanayi iş birliğine katılan firma sayısı 67’ye ulaştı

ADANA/EKONOMİ

Üniveriste-sanayi işbirliğini güçlendiren uygulama ile ilgili işbaşı protokolü Adana Sanayi Kampüsü’nde imzalandı. Etkinliğe ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile akademisyenler ve firma temsilcileri katıldı.

Rektör Beriş: Sahada deneyim kazanmak önemli

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, yaptığı konuşmada mesleki eğitimin önemini vurguladı. Prof. Dr. Beriş, iş dünyasının dinamiklerine uyum sağlayan, sahada yetkin bireylerin yetişmesinin sanayi ve üniversite iş birliği sayesinde mümkün olacağını belirterek şunları söyledi:

“Sanayi ve üniversite arasında artık keskin ayrımlar kalmadı. Mavi yakalılar ve beyaz yakalılar arasındaki sınırlar giderek silikleşiyor. Günümüz dünyasında pratik bilgiye sahip olmak ve sahada deneyim kazanmak büyük önem taşıyor. Çukurova Üniversitesi olarak sanayinin ihtiyaçlarını dinleyerek ve öğretim elemanlarımızın bilgi birikimini reel sektörün faydasına sunarak yeni modeller geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda, Adana Sanayi Odası ile yürüttüğümüz iş birliği sayesinde öğrencilerimizin yalnızca teorik bilgiyle değil, sahada kazanacakları deneyimle mezun olmalarını hedefliyoruz.”

Kıvanç: Bu protokol stratejik bir yatırımdır

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise sanayi ve mesleki eğitim arasındaki köprünün güçlendirilmesinin Adana’nın sanayi ekosistemine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Protokolün sadece bir eğitim anlaşması olmadığını, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasını destekleyen stratejik bir yatırım olduğunu vurgulayan Kıvanç, “Teoriyi bilmek güzeldir ama asıl öğrenme sahada başlar. Bugün imzaladığımız bu protokol sayesinde gençlerimiz, işletmelerde deneyim kazanarak hem mesleklerini en iyi şekilde öğrenme fırsatı bulacak hem de iş dünyasına daha donanımlı adım atacaklar” diye konuştu.

İş dünyası öğrencilere rehberlik etmeye hazır

Toplantıda daha sonra KSG Metal Genel Müdürü Şule Karalı ve Barış Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karabacak deneyimlerini paylaştı. İş dünyasının temsilcileri öğrencilere rehberlik etmeye hazır olduklarını dile getirdi.