Üniversite, sanayiden yayılan karbondioksit gazını azaltacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden, Dr. Öğretim Üyesi Gözde Geçim’in yürütücüsü olduğu “Taylor Akış Rejiminde Çalışan Mini Ölçekli Vorteks Mikserler ile Yüksek Verimli CO₂ Yakalama Süreçlerinin Geliştirilmesi” başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projede, Kimya Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Ertuğrul Erkoç ve Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Özekmekçi ise araştırmacı olarak yer alıyor. Çalışmada, fabrikaların bacalarından çıkan ve iklim değişikliğine neden olan karbondioksit gazını tutmak için yeni bir yöntem geliştiriliyor. Yeni yöntem sayesinde karbondioksit gazının daha kolay ve daha az enerji harcanarak yakalanması hedefleniyor.

Çalışmanın özellikle sanayisi yoğun bir şehir olan Bursa’da enerji, otomotiv, tekstil ve kimya sektörlerinin karbon salımını azaltmasına katkı sağlayacağını ifade eden Proje Yürütücüsü Dr. Gözde Geçim, “Çalışmamız, yerli sanayinin çevreye duyarlı üretim yapmasına destek olacak ve ülkemizin 2053 yılı için belirlediği “net sıfır emisyon” hedefi doğrultusunda önemli bir adım olarak öne çıkacak. Projemizin, karbon yakalama alanında yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamasına da hedefliyoruz” dedi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar da üniversite olarak çevre odaklı ve sürdürülebilirlik temelli projelere büyük önem verdiklerini belirterek, üretilen bilginin sanayinin hizmetine sunularak sanayinin rekabetçiliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi.