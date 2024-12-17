Ünlü: Eskişehir'i daha güçlü bir noktaya taşımalıyız

Üç gün süren çalıştayda, 2024 yılı değerlendirmesi yapılırken, 2025 vizyonu da net bir şekilde ortaya konuldu. Çalıştay kapsamında kurum içi eğitimler, ticaret toplantıları, B2B görüşmeler ve sosyal etkinlikler ile dolu dolu geçen programda, üyeler arasında iş birliğinin ve dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sağlandı.

Çalıştayın ikinci gününde, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da programa katıldı. Yıldırım, Suriye ve bölgede yürütülen insani yardım çalışmalarına

ilişkin veriler paylaştı. Katılımcılara bölgedeki güncel durum hakkında bilgi aktardı.

ASKON Eskişehir Şube Başkanı Ali Semih Ünlü, çalıştayın kapanış

konuşmasında, şube olarak gerçekleştirdikleri programın hem mevcut hedeflere ulaşmada hem de geleceğe yönelik yeni projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Ünlü “Birlikte istişare ederek, üyelerimizle el ele büyümeye ve Eskişehir’i Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında daha güçlü bir noktaya taşımaya, hak için haklı zenginlikler üretmeye kararlıyız. ASKON Eskişehir olarak, 2025 yılı için belirlenen yol haritamızla milli ve manevi değerlerimize bağlı kalarak, ticari, sosyal ve ekonomik çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.