Ünlü müteahhit Sıtkı Kulak hayatını kaybetti

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ADANA/EKONOMİ

Adana iş dünyasının tanınmış isimlerinden Sıtkı Kulak 89 yaşında hayatını kaybetti. Kulak İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sıtkı Kulak, 19 yıl önce oğlunu uçak kazasında kaybetmişti.

Kayseri’de 1937 yılında doğan Sıtkı Kulak 1956 yılında geldiği Adana’da inşaat sektörüne adım attı. Kulak İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kulak, toplu konut, otoyol, metro ve tünel, endüstriyel tesis, eğitim tesisi, alışveriş merkezi, iş merkezi, enerji santrali ve çeşitli kamu yapılarını hayata geçirdi.

Sıtkı Kulak’ın vefatı ailesi ve iş dünyasında üzüntüyle karşılandı. Kulak’ın cenazesi 16 Eylül’de ikindi namazından sonra Adana Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Oğlu Bağdat’ta düşen uçaktaydı

Sıtkı Kulak, 2007 yılında Irak’ın başkenti Bağdat’ta 34 kişinin öldüğü uçak kazasında 44 yaşındaki oğlu İsmail Kulak’ı kaybetmişti. Kulak İnşaat’ın,Moldavyalı Aeirantur şirketinden kiraladığı kargo ve yolcu taşıyan Antonov- 26 tipi uçak, Adana’dan saat 06.10’da Irak’a gitmek üzere havalanmış, 5 mürettebatı ile 30 yolcunun bulunduğu uçak bir saat sonra Bağdat yakınlarındaki Belet Havaalanı’na inmek isterken yoğun sis nedeniyle düşmüştü. Kazada 29’u Türk, 34 kişi hayatını kaybetmişti