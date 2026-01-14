Ünlüce “2026 Eskişehir’in yılı olsun”

Eskişehir/Ekonomim

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Haller Gençlik Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek “2026 Eskişehir Yılı Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtımı" toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Başkan Ünlüce şunları söyledi: “Biz geçen sene 2025 yılına girerken "26'ya 1 kala" sloganıyla Billboard, çıkmıştık. Bunun sebebi de 26'nın plakamız olmasıdır. 2026 yılında şehrimizde alışkın olduğumuz o birlik ve beraberlik duygusunu tekrar yakalamak istiyoruz. Eskişehir'in bugün geldiği noktadan elbette gurur duyuyoruz ancak şehri daha üst seviyeye taşımak için elimizden gelen tüm gayreti gösterme konusunda bir çağrıda bulunuyoruz. Diyoruz ki; bu sadece bir takvim yılından ibaret olmasın.

Göçebe şehrin geleceğine birlikte adım atalım

Aynı zamanda Eskişehirlilerin birlik, beraberlik, pek çok şehirden, ülkeden gelmiş ve buraya yerleşmiş, buralı olmuş bu göçebe şehrin birlikte geleceğe adım atma çağrısını yineleyelim. Aynı zamanda benim seçim sürecinde kullandığım; 'Düne güven, yarına inan’ sloganını, burada da vurgulamak istedik. Eskişehir bugün bizim kent kimliğinden, Eskişehirliyim demekten her zaman gurur duyduğumuz bir şehirdir. 2026’dan önce Eskişehir için her kim ne yapmışsa teşekkür ediyoruz, gurur duyuyoruz. Aynı zamanda bugünümüze sahip çıkıyoruz ve 26 rakamıyla bu güzel tesadüfün getirdiği ve benim başkanlık dönemime denk gelen, tesadüften de yola çıkarak geleceğe umut gönderiyoruz.”

Eskişehir’e vereceğimiz umut olmalı

Şehirlerin sorunlarının gittikçe büyüdüğüne de dikkat çeken Başkan Ünlüce” Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Şehirlerin sorunları gittikçe büyüyor, özellikle büyükşehirlerin. Dünyada da yaşanan savaşları, iç savaşları, ekonomik krizleri görüyoruz. İşte bu umutsuzluk altında bizlerin şehre vereceği bir umut olmalı, geleceğe dair aydınlık bir bakış açısı olmalı. Çünkü bu karamsar, bu umutsuz havanın içinde Eskişehir'in heba olup gitmesine gönlümüz razı olmaz. Eskişehir'de yaşayan, buranın havasını solumuş, Kalabak suyunu içmiş herkesin hissettiği o Eskişehirli bilinciyle biz bu karamsar havadan kurtulup 26 ruhunu yaşayıp, şehrimize her zaman umutla bakmaya devam edeceğiz.” Dedi.

Projeleri halkla birlikte belirledik

2026 yılı projelerinin nasıl ortaya çıktığına dair bilgi veren Başkan Ünlüce, “2026 yılı için, hayata geçirebileceğimiz tüm yatırımları bu yıl içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Projelerimizi üç ana kaynaktan besledik. İlk olarak, şehrin sorunlarını en iyi bilen yol arkadaşlarımız olan belediye personelimizin önerilerini aldık. Ardından, Eskişehirli hemşehrilerimize sorduk. Web sitemiz üzerinden bir çağrı yaparak, 2026 yılında hayata geçirilmesini istedikleri projeleri istedik. Gelen önerileri tekrar halkımızın oyuna sunduk ve en çok destek alan ilk 26 projeyi hayata geçireceğimize söz verdik. Sonuç olarak; stratejik plan ve yatırım programımız, belediye çalışanlarımızın katkıları ve hemşehrilerimizin talepleriyle şekillenen projeler ortaya çıktı.” diye konuştu.

Eskişehirlilere seslenen Başkan Ünlüce sözlerini şu cümlelerle tamamladı:

“Biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu seneyi, 26 yılını büyük bir umutla, heyecanla ve enerjiyle bekliyoruz. Daha çok çalışarak bu seneye damgamızı vurmak istiyoruz. Ama buradan da şehrimize de bir çağrı yapmak istiyorum. Tüm yerel yöneticilerimiz, mülki idarecilerimiz, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yine akademik odalarımız, esnaf odalarımız; herkesi ama herkesi 2026’da elinden ne geliyorsa yapmaya davet ediyoruz. Gelin 2026, el ele, kol kola verip şehrimizi nasıl en iyi noktaya taşıyabiliriz dediğimiz bir yıl olsun.”

Başkan Ünlüce’nin konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 26 dakikalık “2026 Eskişehir Yılı Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtımı” videosu gösterildi. Videonun ardından Başkan Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ile birlikte soruları cevapladı.