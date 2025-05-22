Ünlüce "5000 yıllık ekmeği halkımızla buluşturduğumuz için mutluyuz"

Kazı çalışmalarına destek veren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kültürel mirası yaşatmak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla önemli bir adım attı. Erken Tunç Çağı'na (MÖ 3200) ait olan ve Anadolu’da pişmiş halde bulunan en eski ekmek örneği olma özelliğini taşıyan eşsiz ekmek, şimdi özel bir reçeteyle yeniden üretildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki başkanlığında yürütülen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin de destek olduğu Küllüoba kazılarında bulunan bu tarihi ekmek, hem bilim dünyasında hem de kamuoyunda büyük ilgi gördü. Arkeolojik bulguların temel alındığı özel bir tarifle üretilen “Küllüoba Ekmeği”, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Üretici Marketlerinde 50 TL’den satışa sunuldu.

Taş değirmende öğütülüyor

Günümüzdeki ekmek formundan farklı olarak, taş değirmende öğütülen Kavılca, Horasan, Gacer ile mercimek unundan ve düşük glütenle üretilen çörek benzeri formuyla dikkat çeken Küllüoba ekmeği koruyucu içermiyor.

Üretim sürecinde doğal malzemeler kullanılarak, ekmeğin tarihi dokusuna ve yapısına sadık kalındı. Ayrıca ürünün ambalajında, ekmeğin keşfi ve Küllüoba Höyüğü hakkında bilgilendirici içeriklere de yer verildi.

Sadece gıda ürünü değil kültürel miras

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Küllüoba ekmeği, sadece bir gıda ürünü değil, geçmişten bugüne uzanan bir kültürel mirastır. Bu değerli bulguyu hem bilimsel anlamda hem de toplumsal hafızada yaşatmak bizim görevimiz. Bu özel ekmeği halkımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şehrimizde yapılan kazı çalışmaları bizlere gurur veriyor. Özellikle 2024 yılında Külloba’ da pişirilmiş ve işlenmiş halde bulunan, ilk formunu koruyan ekmek örneği, Eskişehir’imiz için büyük bir değer taşıyor ve bizleri de son derece heyecanlandırdı. Eskişehir’in bilinen en eski tarihiyle ilgili yapılan bu kazılarda, bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum ve buradan çıkan o önemli miraslar müzelerimizde hak ettikleri şekilde korunuyor, yerini ve değerini buluyor. Ekmek biliyorsunuz kadim tarihimizde bize eşlik eden en önemli yol arkadaşlarımızdan bir tanesi. Biz ekmeği yerde görünce alır, öper, korunaklı bir köşeye koyarız. Hayat mücadelemizden bahsederken ekmek kavgamız deriz. Kendi inançlarımızdan bahsederken ekmek mücadelemiz deriz. Bu ekmeği 5 bin yıldır saklayan bu topraklar Küllüoba ekmeğini bize geçen sene hediye etti ve bize de düşen bu güzel hediyeye bu mirasa sahip çıkarak onu hem bugün korumak hem de gelecek kuşaklara en iyi şekilde iletmek.” dedi.

Kazı çalışmaları 28 yıldır devam ediyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Türkteki kazı çalışmalarının 28 yıldır devam ettiğini ve bulunan her önemli parça ile Eskişehir’in mirasına sahip çıktıklarını söyleyerek, “Milattan Önce 2600 ve 2700’lerde Küllüoba’da bir kuraklık yaşanıyor. Sadece Küllüoba’da değil, tüm bölgede ve bu kuraklık sürecinde Küllüobada’ki ürün tercihleri değişiyor. Çok basit, buğday yerine karaburçak, koyun yerine keçi yetiştiriliyor. Biz bunları istatiksel olarak koyduğumuzda farklılaşmayı görebiliyoruz. Bu doğal yaşama uyum sağlamak demek, hayatta kalmak için çaba gösteriyorlar, uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ben bunu hep söylüyorum, bugün burada söylemem gerekiyor; aynı bölgede bugün maalesef ayçiçeği ve mısır ekiyoruz. Bir taraftan da kuraklıktan ve iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradan almamız gereken bazı dersler var. Mayalanmış pişirilmiş ilk ekmek örneğini Küllüoba kazımız sırasında bulduk. Yanmış bir şekilde bulunan bu ekmek bir ilk olma özeliği taşıyor” dedi.