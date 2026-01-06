Ünlüce "Çalışma barışı bizim için çok önemli"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri İzzettin Alpergin, TÜM BEL-SEN Genel Hukuk ve Sözleşme Sekreteri Zeynep Sarıkaya Altun, TÜM BEL-SEN Eskişehir Şube Başkanı Gerçek Bilyaz İzgü ve çok sayıda personel katıldı.

Sözleşme, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ESKİ Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memur ve sözleşmeli statüde görev yapan toplam bin 254 personeli kapsıyor.

Sosyal denge tazminatı en yüksek orandan

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Sosyal denge tazminatıyla ilgili tutumumuzu değiştirmiyoruz; en yüksek oran olan yüzde 120 üzerinden devam ediyoruz. Rapor konusundaki talepler de yoğun şekilde dile getirildi. Geçmişten gelen bazı çekincelerimize rağmen yapılan görüşmeler sonucunda ortak bir noktada buluştuk. Bunun da hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma barışı bizim için çok kıymetli. Bizler yol arkadaşıyız ve birlikte bu şehre hizmet ediyoruz. Belediyecilik, şehrin her noktasına dokunma sorumluluğu taşıyan, zor ama bir o kadar da anlamlı bir görevdir. Vatandaşın yüzündeki bir tebessüm, bir çocuğun mutluluğu tüm yorgunluğumuzu unutturuyor. Uzlaşma ve karşılıklı anlayışla, yasal çerçevede kalarak, çalışma arkadaşlarımızın lehine güzel bir protokole imza atmış olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu sürece katkı sunan sendikamızın genel sekreterine ve genel başkanlarımıza teşekkür ediyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı olsun.” diye konuştu.

Vatandaşın hayatına dokunan bir görev yapıyoruz

Tüm Bel-Sen Genel Sekreteri İzzettin Alpergin de Başkan Ünlüce’ye teşekkür ederek, “Belediyeler, insanın doğduğu günden hayatının sonuna kadar temas ettiği, halka en yakın kurumlardır. Biz de bu bilinçle, doğrudan vatandaşın hayatına dokunan bir görev yapıyoruz. Bugün bu sözleşmenin olgunlaşmasına katkı sunan belediye başkanımıza, sendikamızın şube başkanı ve yönetimine, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı olsun. Ayrıca belediye başkanımızın doğum gününü de kutluyor, sağlıklı ve başarılı bir ömür diliyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile TÜM BEL-SEN Genel Sekreteri İzzettin Alpergin, Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ni imzaladı.

1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2027 tarihleri arasında iki yıl süreyle geçerli olacak sözleşme kapsamında, Yerel Yönetim Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmede belirlenen en yüksek tavan oran olan yüzde 120 üzerinden Sosyal Denge Tazminatı, personele her ay eşit olarak ödenecek.