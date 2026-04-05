Ünlüce “Kaos, çatışma ve savaş ortamından çıkışın yolu dayanıma kültürü”

Ali Baş/Eskişehir

Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye Ulusal Delegasyon Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne katılarak önemli temaslarda bulundu. Kongrede konuşan Başkan Ünlüce, “Bir belediye başkanı olarak şunu net bir şekilde ifade etmeliyim; küresel krizler artık yerel krizlerdir. Bizler, küresel kaosun aşağıya doğru yayılma etkilerini en ağır hissedenleriz. Aynı zamanda aşağıdan yukarıya doğru bir dayanışma kültürü inşa etmek zorundayız.” dedi.

Kongrede gerçekleştirilen “Uluslararası Kargaşa ve Bölgesel Sonuçlar” başlıklı oturumda söz alan Ünlüce, savaşlar, göç hareketleri, ekonomik krizler ve iklim değişikliği gibi küresel sorunların şehirler üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Yerel yönetimlerin bu süreçte üstlendiği kritik rolü vurgulayan Ünlüce, şehirlerin yalnızca hizmet üreten yapılar olmadığını; aynı zamanda barışın, hukukun ve toplumsal dayanışmanın taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Düzensizliğin etkileri yerel yönetimlerin üzerinde

Kongrede küresel kriz ve yerel yönetimlere yansıması konusuna dikkat çeken Başkan Ünlüce şunları söyledi: “Küresel düzensizlik çoğu zaman uluslararası ilişkiler veya ulusal güvenlik başlıkları altında ele alınmaktadır. Ancak sahadaki gerçeklik şudur; bu düzensizliğin en somut sonuçları, bizim yönettiğimiz şehirlerde, mahallelerde ve hanelerde hissedilmektedir. Bir belediye başkanı olarak şunu net bir şekilde ifade etmeliyim; küresel krizler artık yerel krizlerdir. Çünkü küresel düzensizliğin ekonomik etkileri doğrudan yerel yönetimlerin omuzlarına yüklenmektedir. Artan enerji maliyetleri, yükselen enflasyon ve büyüyen sosyal yardım talepleri belediye bütçelerini zorlamakta, hizmet kapasitemizi düşürmektedir.

Otoriter yönetimlerin güç kazanması göç nedeni

Bugün ise iki önemli gelişmeyle karşı karşıyayız. Son yıllarda başta Afrika, Orta Doğu ve Suriye olmak üzere pek çok ülkeden göç aldık. Şu anda Orta Doğu’da yaşanan savaşlar ve İran’ın da sürece dahil olmasıyla yeni bir göç dalgası ihtimali ortaya çıkmıştır. Bu göçlerin ilk tercihi ise çoğunlukla bizim ülkelerimiz ve Avrupa ülkeleri olmaktadır.

Mevcut göçmenlerin durumu ve yeni göç dalgalarının karşılanması sorumluluğu yalnızca yerel yönetimlere bırakılmamalıdır. Yaşadığımız küresel düzensizliğin temel nedenlerini doğru analiz etmek zorundayız. Demokrasinin gerilemesi, hukukun üstünlüğünün zayıflaması ve otoriter yönetimlerin güç kazanması bizi bu noktaya getirmiştir.

Barış, demokrasi için sesimizi yükseltmeliyiz

Bizler, küresel kaosun aşağıya doğru yayılma etkilerini en ağır hissedenleriz. Aynı zamanda aşağıdan yukarıya doğru bir dayanışma kültürü inşa etmek zorundayız. Dünyayı etkisi altına alan bu kaos, çatışma ve savaş ortamından çıkışın yolu; yerel yönetimlerin, halkların ve onların temsilcileri olarak biz yöneticilerin barış, demokrasi ve adil bir düzen için sesimizi yükseltmesinden geçmektedir.”

Öte yandan kongrede Türkiye adına önemli görevler de üstlenildi. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Bölgeler Meclisi Başkan Yardımcılığı görevine seçilirken; Zana Gümüş ise Sosyalistler, Yeşiller ve İlerici Demokratlar Grubu yönetiminde yer aldı.