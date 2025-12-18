Ayşe Ünlüce: Nadir elementlerin çıkarılmasını engellememiz söz konusu değil

Ali Baş/Eskişehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Beylikova’da bulunan nadir toprak elementlerinin yüksek teknoloji, yapay zekâ, yeşil enerji ve savunma sanayii açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Ünlüce “Bu değerli kaynaklar Türkiye’yi küresel tedarik zincirinde güçlü bir konuma getirebilecek potansiyele sahip. Ülke ekonomimize büyük katkı sağlayacak bu önemli kaynağın sorumlu ve sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesini istiyoruz.” dedi.

Suçlamalar kabul edilemez

Ünlüce “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın TBMM’de 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, 2020-2021 yıllarında Beylikova’da kurulan Nadir Toprak Elementleri pilot tesisinin hayata geçirilmemesi için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin yargı yoluna başvurduğunu ifade ederek siyasi kaynakçılık şeklinde suçlama yöneltmesi asla kabul edilemez. Defalarca ifade etmemize rağmen doğru olmayan bir söylem sürekli dillendiriliyor. Üstelik bu söylem gerçeklerden uzak bir şekilde haberleştirilip bir dezenformasyona yol açılıyor. Türkiye için stratejik milli bir servet olan Eskişehir Beylikova ilçemizdeki Nadir Toprak Elementinin devlet eliyle milli bir şekilde işletilmesi için tavrımızı net olarak ortaya koyduk. TBMM’de Genel Başkanımızın öncülüğünde verilen kanun teklifi, kamuoyunda oluşan farkındalık, NTE’nin milli olarak devlet eliyle işletilmesinin CHP Parti programımızda yer alması bu konuya olan bakışımızın net ifadesidir” diye konuştu.

Madene karşı çıkmamız söz konusu olmadı

Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 yılında açtığı dava ile ilgili bilgi de veren Başkan Ünlüce” Öncelikle Beylikova’da yapılması planlanan nadir toprak elementleri madencilik faaliyetiyle ilgili olarak 2021 yılında “ÇED Olumlu Kararı”na karşı açtığımız dava, 2022 yılında sonuçlandı. Bu davanın kararı 2022 yılında kesinleşti. Şu anda süren herhangi bir dava yoktur. Eti Madencilik bölgedeki madencilik faaliyetlerini “ÇED olumlu kararından” itibaren sürdürmektedir. Üç yıl önce sonuçlanan bu davanın amacı, madencilik faaliyetlerini durdurmak değil, ÇED sürecinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesiydi. Özetle; bu faaliyet sırasında ekolojik dengenin bozulmaması, içme suyu kaynaklarının zarar görmemesi, ortaya çıkacak radyoaktif atkıların bertaraf yönetimindeki belirsizliğin giderilmesini istedik. Madenin çıkarılmasına karşı çıkmamız asla söz konusu olmadı.

Türkiye bu zenginliği heba etmezse kazanırız

Bizim açtığımız dava bir engel değildi, “çevresel risklerin titizlikle yönetilmesine” dair bir uyarıydı ve üç yıl önce sonuçlandı. Herkes üzerine düşeni doğru bir şekilde yaparsa, Türkiye bu zenginliğini heba etmez, Eskişehir de kazanır, Türkiye kazanır.” Şeklinde konuştu.

Bizim işimiz belediyecilik

Başkan Ayşe Ünlüce şöyle konuştu: “Eskişehir, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle kıymetlidir. İnsanıyla kıymetlidir. Bu kıymeti, onun ötesinde potansiyeli saygıyla büyüteceğiz. İnsana, doğaya, vatana ve şehre olan saygımızla, güzel Eskişehir’imizi daha da güzelleştireceğiz. Derdimiz, gücümüz budur. Algıyla, oyunla işimiz yok. Sadece işimizi yapacağız. Bizim işimiz belediyecilik. Ben bu şehrin emanet edildiği biri olarak bu şehre karşı birinci elden sorumluyum. Nadir toprak elementleri konusu, algı yönetimi ve siyaset yapmak için bir fırsat olarak görülmüş olabilir ama bu benim işim değil. Ben Eskişehir’i nadir toprak elementleri dâhil tüm zenginlikleriyle korumak ve gelecek kuşaklara bu emaneti taşımakla mükellefim. Milletimizi yanıltmayalım. Saygıyla devam edelim.”