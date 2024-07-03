Ünverdi, Gaziantepli sanayicilerin ihracat başarısını takdir etti

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Gaziantep’in ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayicileri kutladı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’ten 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde 4,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığının altını çizdi. Ünverdi, ‘’Şehrimizin 2024 yılı ocak-haziran dönemi ihracatı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 oranında artışla 4 milyar 789 milyon 67 bin dolara ulaşmıştır. Haziran ayı ihracatımız ise bayram tatilinin de etkisiyle düşüş göstererek 651 milyon 931 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Küresel olumsuzluklara ve tüm zorluklara rağmen emeği ve yüreğiyle üreten sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.