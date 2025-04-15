Üreticiye 654 ton tohum desteği

ADANA/EKONOMİ

Boş, nadasa bırakılan ya da atıl durumdaki arazileri tarımsal üretime kazandırmak amacıyla başlatılan TAKE Projesi kapsamında Adanalı üreticilere ayçiçeği, soya, nohut tohumu verilmesi kararlaştırıldı. Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün desteği ile soya ve ayçiçek tohumlarını yüzde 50 hibe ile nohut ve sorgum sudan otu tohumlarını yüzde 75 hibe ile üreticilerle buluşturdu.

Üreticilere soya tohumu dağıtımı programında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, şu bilgileri verdi: “Adana’da 2024 yılında soya, ayçiçek, nohut, fasulye tohumları dağıtarak üreticimize destek olduk. 2025 yılında yem bitkileri ekilişini desteklemek amacıyla buna sorgumu da eklemiş olduk. Bizler üretmek zorundayız. Ahırlarımızdan hayvan, tarlalarımızdan traktör sesi eksik olmamalı. Kendi kendimize yeter bir ülkeyiz. Kendi kendimize yeter olarak devam etmenin yolu da üretmekten geçiyor.”

Doğru: Üretimin zor olduğu bir dönemdeyiz

Programa katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tarım ve Orman Komisyonu üyesi Adana Milletvekili Abdullah Doğru da şöyle konuştu: “Tarım bizim için, Adana için önemli. Sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Adana’nın şubat ayında yaşadığı don olayını bugünlerde iç bölgelerimiz yaşıyor. Üretimin önemli ama zor olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu zorluklar içinde üreticimize bu yıl geçen yıl dağıtılan tohum miktarından fazla tohum dağıtımı yapıyoruz. Su kullanımında da tasarrufu sağlama adına Aşağı Seyhan Ovası’nın basınçlı sulama sistemine geçmesi için de çalışma içindeyiz. Adana’nın gelecek yüzyıllara yetecek yatırımını yapıyoruz.”

Uygulamadan 4 bin 178 üretici yararlandı

Adana’da TAKE Projesi çerçevesinde 2025 yılı üretim sezonunda 577 ton soya, 39 ton ayçiçeği ve 31 ton nohut ve 7 ton sorgum sudan otu olmak üzere toplam 654 ton tohum desteği sağlandı. Uygulamadan 4 bin 178 üretici yararlandı. Desteklenen alan ise 138 bin dekar oldu.