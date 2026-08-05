Üretimini tek çatıda toplamayı planlayan Çatalbaş, Avrupa’da hızlı büyüyecek

Eray ŞEN / ADANA

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri arasındaki Çatalbaş, yeni yönetim yapılanması ve uluslararası büyüme vizyonu doğrultusunda Avrupa pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, Rusya ile savaş hâlindeki Ukrayna’da olası bir barış anlaşmasının ardından başlayacak savaş sonrası döneme yönelik altyapı projelerini hedefliyor.

Yaklaşık iki ay önce göreve gelen Çatalbaş Grubu Genel Müdürü Ahmet Ünal, 12 yıllık geçmişe sahip şirketin hedeflerini EKONOMİ’ye anlattı. Grubun operasyonel liderliğini üstlenen Ünal, Çatalbaş’ın bugüne kadarki iş hacmine bakıldığında 25-30 yılda gelinebilecek noktaya 12 yılda ulaştığının görüleceğini söyledi.

Çatalbaş’ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) en hızlı büyüyenler listesine son yıllarda iki kez girdiğini belirten Ünal, “Bundan sonra aynı dikey büyümeyi ve ivmelenmeyi sürdürebilmek için şirketin mevcut kaslarını güçlendirmeyi ve kişilerden bağımsız yeni bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Ben de bu dönemde Çatalbaş bünyesinde görev üstlendim. Bu doğrultuda şirketlerimizi ortak hedeflerde buluşturan entegre bir yönetim modeli planladık” dedi.

“Üretim noktalarımızı tek çatı altında toplayacağız”

Şirketin taahhüt ve elektrik altyapısının dışında farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiğini aktaran Ünal, “Üç ayrı noktada üretim faaliyetimiz var. Bir tarafta batarya üretiyoruz, pano üretimimiz var, arazi ve çatı GES, enerji altyapısı ve elektrik taahhüt işleri de şirket faaliyetlerimiz arasında yer alıyor. Bütün bunları tek çatı altında birleştirelim, daha hızlı şekilde ilerleyelim istedik ve bu doğrultuda bir strateji oluşturduk. Yıl sonuna kadar tek çatı altında üretim hedefimizi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Çatalbaş Grubu’nun yeni yapılanmasında; Çatalbaş Elektrik, CATAless, LinkPano ve grubun diğer uzman şirketlerinin kendi faaliyet alanlarındaki kurumsal kimliklerini korurken, ortak stratejik hedefler doğrultusunda hareket edeceğini anlatan Ünal, “Böylece enerji üretiminden depolamaya, pano sistemlerinden elektrik taahhüt ve işletme-bakım hizmetlerine kadar birbirini tamamlayan entegre bir yapı oluşacak” diye konuştu. Genel Müdür Ünal, üretim alanlarının planlaması hakkında “Adana OSB içerisindeki mevcut alanımız yaklaşık 20 bin metrekare. Yine OSB içerisinde 20 bin metrekarelik bir alan daha aldık. Yeni alanla birlikte üretim faaliyetlerimizi genişleteceğiz” bilgisini verdi.

“Ukrayna’nın yeniden yapılanma sürecine katkı sunmayı hedefliyoruz”

Çatalbaş’ın bugüne kadar yurt dışında da çalışmalar gerçekleştirdiğini ancak iş hacminin yüzde 80-85’inin Türkiye’deki projelerden oluştuğunu anlatan Ünal, şöyle devam etti: “Bundan sonra yönümüzü Avrupa’ya çevirmek istiyoruz. Bu kapsamda Ukrayna’da yeni bir yapılanma başlattık ve Kiev merkezli Agrovolt şirketimizi kurduk. Ukrayna, ne yazık ki devam eden savaş nedeniyle ciddi bir insani ve ekonomik mağduriyet yaşıyor. Barış ortamının yeniden tesis edilmesinin ardından ülkenin altyapı, enerji, tarım ve sanayi alanlarında kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine ihtiyaç duyacağı öngörülüyor. Biz de mühendislik gücümüz ve kurumsal deneyimimizle bu sürece uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler sunarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

Ukrayna’nın dünyanın önemli tahıl üreticilerinden biri olduğuna dikkat çeken Ünal, “Ülkede silo sistemleriyle birlikte enerji ve teknik altyapı alanlarında da önemli ihtiyaçlar var. Agrovolt çatısı altında enerji ve elektrik altyapıları, elektrik taahhüt, yenilenebilir enerji, silo sistemleri ve endüstriyel makine çözümlerini bütüncül bir hizmet modeliyle sunmayı planlıyoruz” dedi. Ünal, Agrovolt’u Ukrayna’daki enerji, tarım ve endüstriyel altyapı yatırımlarında uzun vadeli bir çözüm ortağı olarak konumlandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Libya’da bir limanın silo ve altyapı işlerini aldık”

Yurt dışındaki çalışmaları kapsamında Libya’da da bir proje üstlendiklerini açıklayan Ünal, “Orada da bir savaş sonrası ekonomisi var. Bingazi Limanı’nda PRS Silo iş ortaklığıyla silo sistemleri ve bu sistemlerin çalışmasını sağlayacak elektrik altyapısı ile trafo merkezi işlerini gerçekleştireceğiz. Çok büyük bir proje ve bölümler hâlinde ilerliyor. En az 6-7 yıl sürecek bir çalışma. Bu proje, uluslararası ölçekteki mühendislik ve taahhüt kapasitemizi ortaya koyan önemli bir referans olacak” ifadesini kullandı.

“Elimizde know-how ve 100’ün üzerinde mühendis var”

Çatalbaş’ın ihtiyaç olduğu anda farklı sektörlere yönelebileceğinin altını çizen Ünal, “Nerede ihtiyaç varsa oraya yönelebiliriz. Çünkü elimizde know-how ve güçlü bir ekip var. 100’ün üzerinde mühendisimiz bulunuyor. Bu mühendislik birikimi, aynı anda farklı disiplinlerde proje geliştirebilmemizi sağlıyor. Alınan işlerin kapsamına göre taşeron ekiplerin de sürece dâhil olmasıyla çalışan sayımız zaman zaman 600’ün üzerine çıkabiliyor” diye konuştu.

“Enerji depolama alanları hızla gelişmeye başlayacak”

Şirketin faaliyetleri arasında evsel ve endüstriyel tip depolama sistemleri üretimi ile enerji depolama çalışmalarının da bulunduğunu aktaran Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı: “Şu an gündemde olan süreç depolama. Önümüzdeki dönemde devletin de bu alanı desteklemesini bekliyoruz. GES projelerinin yanında depolama sistemlerine de ihtiyaç duyulacak. Çünkü elektrik, üretildiği anda kullanılması gereken bir kaynak. Depolama teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte enerjiyi ihtiyaç duyulan zamanda kullanabilmek mümkün hâle geliyor. Batarya üretimindeki tecrübemizi büyük ölçekli enerji depolama çözümlerine taşıyarak bu alandaki faaliyetlerimizi büyütüyoruz.”