Urfa turizm sektörü, resesyondan çıkış yolu arıyor

Mehmet Nabi Batuk / ŞANLIURFA

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla küresel resesyonun derinleşmesi, 6 şubat depremleri ve sel afeti nedeniyle 2023 yılında umduğunu bulamayan Urfalı turizmciler, son bahar sezonunda beklenen taleplerin gelmemesiyle yönünü 2024’e çevirdi. Sonbahar sezonunda otellerdeki doluluk oranı yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişirken firmalar, yabancı turisti bölgeye çekecek girişimlerini sıklaştırıyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı ve GAP Turizm Genel Müdürü Ali Canbek, 2023 yılında yaşadıkları resesyonun hala devam ettiğini dile getirdi. Kent sanayicilerinin iş seyahatleri ve yerel dinamiklerin çeşitli konseptlerdeki etkinlikleri sayesinde sektör bileşenlerinin kayıplarının azaltıldığını dile getiren Ali Canbek, “Sonbahar sezonunda şuana kadar gerçekleşen tur sayısı ve otellerimizdeki doluluk oranları maalesef umduğumuz gibi değil. Yılın kalan 3 ayında da yeni bir talep oluşmasını beklemiyoruz. Şuanda otellerimizin mevcut doluluk oranları yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişiyor. 2022 yılında bu oran yüzde 60 ile yüzde 70’lerdeydi. Bu yıl için yapabileceğimiz bir şey kalmadı diyebiliriz. Önümüzdeki yıla daha iyi hazırlanmak için fuar katılımlarına ağırlık vereceğiz. Urfa ve Mezopotamya bölgesinde keşfedilen yeni arkeolojik değerlerimiz en önemli rekabet gücümüzü oluşturuyor. Bu değerleri uluslararası fuar katılımlarıyla bölgemiz adına bir fırsata dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi.

EMİTT ve ITB Berlin fuarlarıyla yabancı turist sayısı artırılacak

Önümüzdeki yıl en büyük hedeflerinin bölgeye daha fazla yabancı turist çekmek olduğunu ifade eden Ali Canbek, ilk etapta Emitt Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na katılım sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca dünya turizm sektörünün en önemli buluşma adresi olan ITB Berlin – Almanya Turizm Fuarı için de hazırlıkların devam ettiğini belirten Canbek, “ITB Berlin’e şehir bazında değil tüm Mezopotamya bölgesini kapsayan bir fuar mantığı ile hazırlanıyoruz. Bölgemiz son yıllarda elimizde olmayan nedenlerden ötürü yabancı turist noktasında önemli bir potansiyel kaybı yaşadı. Potansiyelimizi yeni fuar ve dijital tanıtım mecralarında daha iyi anlatmayı amaçlıyoruz. EMİTT fuarına kent düzeyinde ITB Berlin’e ise bölgesel düzeyde katılım hedefliyoruz. Ayrıca Taş Tepeler Projesi ile birlikte Uzak Doğulu turistlere yönelik girişimlerimiz devam ediyor. Bu alanda Türk Hava Yolları da özel projeler yürütüyor. Hatta Çin’den Urfa’ya direk uçuşların başlaması gündemde olan konular arasında yer alıyor” diye konuştu.

Akaryakıt zamları korsan turizm faaliyetlerini artırıyor

Yüksek enflasyon oranları nedeniyle dünya genelinde turizm faaliyetlerinin yavaşladığına dikkat çeken Ali Canbek, Türkiye’de de özellikle akaryakıta gelen zamların maliyetleri artırarak iç turizmdeki daralmayı hızlandırdığını kaydetti. Resesyonun korsan turizm faaliyetlerine de zemin hazırladığını ifade eden Canbek, şöyle konuştu: “Akaryakıta gelen her zam sadece turizm lojistiğini değil aynı zamanda yemek ve diğer giderleri de artırıyor. İnsanlarda daha uygun maliyetli turlara yöneliyor. Bu alanda kaçak faaliyetler devreye girmeye başladı. Kaçak firmalar vergi vermedikleri, turistleri rehbersiz gezdirdikleri için piyasa fiyatlarının çok altında fiyatlar vererek turistleri etkiliyorlar. Bu da vergisini veren firmalarımız için bir haksız kazanç ortamı yaratıyor. TURSAB olarak bölgemizdeki turizm merkezlerinde sürekli denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen bu alandaki kaçak faaliyetlere karşı daha sıkı önlemler alınmasını bekliyoruz.”