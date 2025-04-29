Urla Enginar Festivali’nde 230 bin enginar satıldı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye'nin önemli tarım ve gastronomi etkinliklerinden biri olan ve bu sene 11. kez düzenlenen Uluslararası Urla Enginar Festivali, üç gün süren yoğun katılımla tamamlanırken, festival kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Urla Sürdürülebilir Tarım Gastronomi Konferansı sektöre yeni bir vizyon sundu. Cumhuriyet Meydanı ve Belediye arkasında yer alan otoparkta 500 adet stant kuruldu. Yaklaşık 200 üretici standının olduğu festivale gelenler enginara doydu. Üç gün boyunca süren festivalinin ardından Urlalı üreticiler 230 bin enginar sattı.

“Gastronomi kültürünü desteklemek için festival zinciri oluşturduk”

Bu yıl festival kapsamında Uluslararası Urla Sürdürülebilir Tarım Gastronomi Konferansı’nı düzenlediklerini belirten Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “İlçenin tarıma dayalı gastronomi kültürünü desteklemek için festival zinciri oluşturduk. Mart Dokuzu Ot Festivali, Urla Enginar Festivali, Bağbozumu Festivali, Bu yıl ilki düzenlenecek olan Urla Bağyolu Hasat Şenlikleri, Zeytin ve Sanat Festivali’ni Gastrofarmurla çatısı altında gastronomi ve sürdürülebilir tarımsal üretime dayalı bir kalkınma modeli olarak geliştiriyoruz. Bizler toprağımızı gözümüz gibi koruyacağız. Betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Urla, yeşil ve mavinin buluştuğu, ormanların denize kadar uzandığı Yarımada'da bu özelliğiyle eşsizdir. Bunu korumak boynumuzun borcudur” dedi.

Festivalin çok verimli geçtiğini belirten Balkan, “Üreticimiz, esnafımız, halkımız ve gelen misafirlerimiz oldukça mutlu. Onların mutlu olması, yüzlerinin gülmesi bizlere her zaman güç veriyor. Üç gün boyunca festivalimizde birbirinden değerli şefleri, akademisyenleri, sanatçıları ağırladık. Hepsi bizlere ve gelen konuklara kıymetli bilgilerini paylaştı. Güzel bir festivali geride bıraktık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.