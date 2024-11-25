Üst üste 14’üncü kez: MIP, ‘Yılın Liman Operatörü’ seçildi

MERSİN/EKONOMİ

Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı'nın ev sahipliğinde 15 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen ‘Atlas Lojistik Ödülleri’ yarışması sona erdi. Ciro, çalışan sayısı, elleçlenen konteyner miktarı, kuru ve sıvı yük miktarı gibi kriterlerin değerlendirildiği ‘Liman İşletmecileri’ kategorisinde her yıl elleçlediği yük miktarındaki artışla dikkat çeken MIP, üst üste 14’üncü kez ‘Yılın Liman İşletmecisi’ seçildi. İşletme adına ödülü, MIP Konvansiyonel Kargo ve Katma Değerli Hizmetler Grup Müdürü Mehmet Halit Bezek aldı.

Başarıda emeği geçen herkesi kutlayan MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, “Bu ödül, yetenekli çalışanlarımızın sıkı çalışmaları ve özverilerinin yanı sıra müşterilerimize üstün hizmetler sunma konusunda süregelen kararlılığımızın ve tesislerimizi büyütme ve modernize etme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Limanımızın kapasitesini 2026 yılına kadar 2,6 milyon TEU'dan 3,6 milyon TEU'ya çıkaracak olan yeni East Med Hub II (EMH2) projemiz bunun açık bir örneğidir” dedi.