UTÇEM projesi için protokol imzalandı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Şerif Özongun, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Pamukova Kaymakamı Kenan Aktaş’ın katılımı ile imzalanan protokol kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Uygulamalı Tarım Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (UTÇEM), 27 tür 65 çeşit 20 bin meyve ağacı bilimsel çalışmalarla yetiştirilecek.

İmzalanan protokolün tarımda yeni bir vizyon oluşturacağını ifade eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel tarım, endüstriyel üretim modelleri ve dünyanın en gelişmiş tekniklerini uygulayarak tarımda fark oluşturduklarını söyledi.

Sakarya’nın tarımsal üretim için tüm şartlara uygun olduğunu belirten Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda mevcut sistemi geliştirmek, yeni yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamak ve en önemlisi de yeni bir tarım modeli oluşturmak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.