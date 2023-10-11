UTEK’in pilotları diplomalarını aldı

Esra Özarfat

BURSA - UTEK Uçuş Akademisi’nin Pilot Eğitimi Mezuniyet Töreni’ne Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Yenişehir Garnizon Komutanı Hava Uçak Bakım Albay İbrahim Feyzi Büğdüz, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, UTEK Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Gök, BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş, UTEK ve BUMİAD yöneticileri ile pilotların aileleri katıldı. UTEK Eğitim Müdürü Neslihan Özgür, UTEK’in her gün gelişerek ve büyüyerek Türk sivil havacılığına katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Özgür, “Hava yollarında pilot olmak hedefiyle UTEK Uçuş Okulu’muzda yoğun ve yorucu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uçuş emniyeti ve kaliteden ödün vermeden Türk sivil havacılığına katkı sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Törende konuklara hitap eden UTEK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Gök ise, Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir” diyerek gösterdiği yolda ilerlediklerini ve bu hedef doğrultusunda BUMİAD bünyesinde 2016 yılında UTEK Uzay Havacılık Teknoloji ve Eğitim Kulübü’nü kurduklarını kaydetti. Kulübün önce iktisadi işletmeye, sonra da UTEK A.Ş’ye dönüştüğünü söyleyen Gök, şöyle konuştu: “UTEK, Atatürk’ün havacılık vizyonu doğrultusunda hayata geçti. UTEK A.Ş bugün filosundaki 6 uçağı, 1 uçuş simülatörü, 2 hangarı, 2 okul binası ve yüksek eğitim kalitesiyle ülkemizin örnek gösterilen bir kurumu haline gelmiştir. Bize ne mutlu ki, çok sayıda insanın emeği ile 2016 yılından bu yana büyük mesafe kat eden UTEK, bugün gurur verici bir törene ev sahipliği yapıyor.”

Gökyüzü tutkunu dernek üyeleriyle 2017 yılında UTEK’i kurduklarını hatırlatan BUMİAD Başkanı Mustafa Gümüş de Bursa’nın sivil havacılıkta gelişmesi için örnek bir girişime imza attıklarını ifade etti. Gümüş, Bursa’nın pek çok konuda yüksek potansiyele sahip olduğuna da vurgu yaptı.



Protokol konuşmalarının ardından öğrencilere mezuniyet sertifikaları takdim edildi ve bröveleri takıldı. Mezunlar adına Açelya Böcü, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.