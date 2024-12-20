UTİYAP Experience Talk’ın ilk konuğu Vehbi Varlık oldu

EKONOMİ/BURSA

Uluslararası İş İnsanları ve Yatırımcıları Platformu (UTİYAP) Experience Talk (Tecrübe Konuşmaları) etkinlik serisinin ilki, İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti. Programla ilgili konuşan UTİYAP Başkanı Halil Coşkun “İş dünyasında başarıyı yakalamış kıymetli bir iş insanımızdan, İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Vehbi Varlık’tan öğreneceğimiz bilgiler, işte bu gölge misali, gelecekteki büyümemiz ve başarımız için bize yol gösterecek. Hayatta ve iş dünyasında, tecrübenin yeri ayrıdır. Zira tecrübe, hata ve başarının harmanlanmasıyla elde edilen eşsiz bir hazinedir. Bu nedenle dernek olarak, üyelerimize bu kıymetli fırsatları sunarak, bilgi ve tecrübe paylaşımına aracılık etmek bizim için büyük bir gurur kaynağıdır” dedi.

Coşkun’un ardından kürsüye gelen Vehbi Varlık ise konuşmasında “İş dünyasına adım attığım 1971 yılından bu yana, sorumluluklar üstlenip, kararlar ve riskler aldım. Henüz bir öğrenciyken başladığım iş hayatıma 1980 yılında Bursa’da İnoksan’ı kurarak devam ettim. Bursa tarımı, turizmi ve sanayisiyle çok ayrıcalıklı bir şehir. İş hayatında yeniliklerin, farklılıkların ve heyecanın peşinden gittim. Bugün Türkiye’de 81 ilde, dünyada 200 farklı ülke ve 5 kıtada anahtar teslimi mutfak kuruyor ve ekipmanları satıyoruz. Üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz. Marka konusuna çok önem veriyoruz. Marka başka bir şey büyüklük başka bir şey. Kendimizi Türkiye’nin Naim Süleymanoğlu diye tanımlayabiliriz: Büyük değil ama güçlü marka. En büyük heyecanımız milli duygulardı. Sektörümüzde ilk AR-GE kuran, ilk TSE belgesi alan, kalite ödülüne layık görülen şirket olduk. Dünya’da bir yerlere gelmek marka olmak, Türk Malı’nı kabul ettirmek yıllarımızı aldı” diyerek iş yaşamı ve İnoksan hakkındaki bazı anekdotlar paylaştı.

“Kurulan işletmelerin yüzde 70’i ikinci kuşağa geçmiyor”

Gelen bir soru üzerine şirketlerde ikinci kuşağa geçişi ‘milli bir sorun’ olarak nitelendiren Varlık; “Türkiye’de şirketlerin akıbeti genelde birinci ve ikinci kuşak arasında diyalog eksikliği nedeniyle, ikinci kuşağın genç yaştan itibaren işe aşina olup alışmaması ve yönetime geldiğinde de hazırlıksız olduğu için işletmeyi batırması şeklinde ilerliyor. Kurulan işletmelerin yüzde 70’i ikinci kuşağa geçmiyor. Bu büyük bir sermaye, bilgi ve emek israfı. İş yaptığımız 900’ü aşkın irili ufaklı firmanın çoğunda yeni kuşağa geçişte problemler var. Her iki kuşağında berber çalışarak birbirlerine alışmaları gerekli. Yeni gelen nesil işi başarabilecek kıvama geldiğinde zaten işleri devralır” diye konuştu.