Uygun “Mühendislik toplumsal sorumluluk bilinciyle anlam kazanır”

Eskişehir/Ekonomi

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı Amfi Tiyatro’da yapılan Mesleğe hoş geldin etkinliğe ESOGÜ ve ESTÜ mühendislik öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. MMO Eskişehir Şube Başkanı Nergis Uygun, yaptığı konuşmada mühendislik mesleğinin bilimsel, toplumsal ve kamusal önemine dikkat çekerek genç meslektaşlarına başarı dileklerinde bulundu. Uygun, “Kentimiz, mesleğimiz ve geleceğimiz için birlikte üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz” mesajı verdi.

Eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan genç mühendisler, etkinlikte hem mezuniyet sevincini paylaştı hem de meslek odalarıyla tanışma fırsatı buldu. Programda genç mühendisler mühendislik yemini ederken, ardından rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Yeni bir başlangıca tanıklık ediyorsunuz

MMO Başkanı Nergis Uygun, “Bugün burada yalnızca bir ‘Mesleğe Hoş Geldin’ etkinliği gerçekleştirmiyoruz. Aynı zamanda bilgiyle, emekle, sabırla ve büyük hayallerle geçen uzun bir yolculuğun yeni bir başlangıcına tanıklık ediyoruz. Mesleki yaşamınıza attığınız ilk adımın heyecanını birlikte yaşıyoruz” dedi.

Uygun, mühendislik mesleğinin yalnızca teknik bilgiyle sınırlı olmadığını vurgulayarak, “Bugünden sonra çalışacağınız fabrikalarda, kurumlarda, ofislerde ve projelerde yalnızca verimliliği değil; adaleti, emeği, dayanışmayı ve sürdürülebilirliği de savunmanız gerekecek. Çünkü mühendislik sadece teknik bilgiyle değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de anlam kazanır” ifadelerini kullandı.

“Meslek örgütlerinize sahip çıkın”

Genç mühendislerin meslek yaşamları boyunca yalnız olmadıklarını vurgulayan Uygun, şu görüşlere yer verdi: “Meslek odalarımız; mühendisliğin gelişmesi, meslek haklarının korunması ve dayanışmanın büyümesi için vardır. Meslek örgütlerinize sahip çıkın. Çünkü güçlü bir meslek ancak örgütlü mücadeleyle mümkündür. Mühendislik sorunlara çözüm üretme mesleğidir. Karşınıza zaman zaman zorluklar çıkacak. Belki umutsuz hissettiğiniz anlar olacak. Ancak unutmayın; mühendislik, tam da sorunların çözümünü arama mesleğidir. Sorgulamaktan, üretmekten, öğrenmekten ve kendinizi geliştirmekten asla vazgeçmeyin.

Mesleğe hoş geldin etkinliğine ESOGÜ Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Haydar Aras ve ESOGÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan da katıldı.