Uysal Otomotiv küresel pazardaki gücünü Automechanika’da gösterdi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye otomotiv yan sanayisinin en önemli organizasyonlarından biri olan Automechanika İstanbul, dünyanın farklı ülkelerinden sektör temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu. Fuarda Salon 3 D145 numaralı stantta yer alan Uysal Otomotiv A.Ş. de üretim gücü ve sektör vizyonuyla dikkat çeken firmalar arasında yer aldı.

Otomotiv yedek parça alanındaki üretim gücüyle öne çıkan firma, fuarda ürün gamını ve üretim altyapısını ziyaretçilere tanıttı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika başta olmak üzere birçok farklı ülkeden sektör temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiren Uysal Otomotiv, yeni ihracat bağlantıları için önemli temaslarda bulundu.

Uysal Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Uysal, fuarın sektör açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Türk üreticisinin tüm zorluklara rağmen üretmeye devam ettiğini söyledi. Fuarda özellikle Avrupa ve Orta Doğu pazarından yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Uysal, yeni iş birlikleriyle birlikte ihracat hacimlerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Uysal, “Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler, artan maliyetler ve Uzak Doğu rekabeti sektörümüzü ciddi şekilde etkiliyor. Ancak Türk üreticisi kalite ve üretim disipliniyle hala güçlü bir noktada bulunuyor. Biz de Uysal Otomotiv olarak üretim altyapımızı ve ürün kalitemizi sürekli geliştiriyoruz. Automechanika İstanbul da bu gücü dünyaya göstermemiz açısından çok önemli bir platform” dedi.