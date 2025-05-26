Uzay Kampı Türkiye, 25 yılda 300 bin uzay meraklısına ilham verdi

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

ESBAŞ girişimi olarak 2000 yılında Ege Serbest Bölgesi'nde kurulan ve günümüze kadar 60 ülkeden 300 bin çocuk ve gence uzay bilimleri alanında ilham veren Uzay Kampı Türkiye, 25. yıl dönümünü kutladı.

ESBAŞ Onursal Başkanı Mary Tuncer de konuşmasında, Uzay Kampı Türkiye’nin Merkezi Hunstville Alabama’da bulunan Amerika Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu Lisansı ile faaliyetlerini sürdüren dünyadaki iki kamptan biri olduğunu vurguladı. Kampın, kurucusu Kaya Tuncer’in bilime ve matematiğe ilgiyi arttırmak için dünya çocuklarına sunduğu bir armağan olduğunu kaydeden Tuncer, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye'den ve birçok ülkeden gençler Uzay Kampı Türkiye'de bir araya geldi, çeşitli görevleri tamamlamak için birlikte takımlar halinde çalıştı ve bu süreçte kalıcı dostluklar kurdu. Kampçılar hedeflerine ulaşmak için ekip çalışmasının değerini öğrendiler. Bazı kampçılardan aldığımız referanslara göre; Uzay Kampı Türkiye deneyimi, hayatları üzerinde derin bir etki yarattı.”

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Büyük bir hayalle başlayan bu projenin büyük bir başarı olduğunu vurgulayan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Tuncer ise, “Bunu ilk hayal eden Kaya Tuncer ve İsmail Akbay, kampı gençlerin bilime, uzaya ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için kurdular” dedi. Tuncer, “Türkiye'den de çocuklar burada benzersiz deneyimler yaşadı. Kampçılar birbirleriyle dostluklar ve kalıcı bağlar kurdu ve gelecekleri için ilham aldı. Bununla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Deniz Tuncer, Kampın yıllar boyunca astronotları, kozmonotları, elçileri ve başkanları ağırladığını belirterek, “Burada, Ege Serbest Bölgesi'nde, Uzay Kampı Türkiye birçok yönden ESBAŞ'ın kalbi ve ruhu oldu. Geleceğimiz olan gençler için bir bağlantı ve öğrenme platformu sağladı. Elbette, buradaki başarı ancak büyük bir ekip çalışması sayesinde mümkün oldu. Bunu mümkün kılan herkesi tebrik ediyorum. Eğitimciler, personel, İzmir’de 25 yıldır Uzay Kampı Türkiye'yi destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte daha da fazla gence ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.