UZİMER Türkiye’de ilk kez Kayseri’de hayata geçirildi

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Türkiye’de ilk kez Kayseri’de hayata geçirilen Uzaktan İzleme Merkezi (UZİMER) sayesinde hem güvenlik hem konfor artışı, hem de önemli oranda tasarrufa gidilirken, sistem sayesinde Büyükşehir Belediyesi’ne ait yaya alt ve üst geçitler, pasajlar ve tramvay duraklarında bulunan yürüyen merdivenler ve asansörler, 7 gün 24 saat tek bir merkezden izlenebiliyor. Öte yandan yine bir akıllı şehircilik uygulaması olarak Türkiye’de ilk olan Havuz Suyu Uzaktan Kontrol ve İzleme Cihazı ve Uv Cihazı ile de Büyükşehir’in Spor AŞ. ve KAYMEK tesislerindeki 24 adet yüzme havuzu sistemden takip edilerek yönetiliyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin park, bahçe ve yol refüjlerinde ise hem tasarruflu hem de verimli sulama sağlayan akıllı sulama sistemleri de şehrin canlı dokusuna katkı sağlıyor. Akıllı aydınlatma sistemleri ile gün ışığı bittiğinde aydınlatmalar çalışırken, gün ışığı başladığında ise aydınlatma ışıkları kapanarak etkin ve verimli bir aydınlatma gerçekleştirilmiş oluyor.

“Trafik Kontrol Merkezi ile ulaşımda akıllı uygulamalar”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan altyapı ve sosyal belediyecilik faaliyetlerini yerine getirirken, diğer taraftan da çağın gereklerine uygun olarak kent yönetimi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, ulaşım alanında da hayata geçirdikleri projelerden de bahsetti. Akıllı Bisiklet Uygulaması (KAYBİS), Akıllı Ödeme Sistemi, Kayseri Kart Akıllı Geçiş Sistemleri, Trafik Kontrol Merkezi, Akıllı Kavşak Projesi, Akıllı Otopark Projesi, Akıllı Durak Projesi gibi pek çok kritik projelere imza attıklarını kaydeden Büyükkılıç, “125 adet kavşakta akıllı kavşak imalatı yaptık ve bu kavşaklar Trafik Kontrol Merkezi’nden yönetiliyor. Ayrıca aynı merkez, 300 adet kamera ile ana arterler ve kavşakları da izliyor” dedi.

Kapı numaraları QR koda dönüştü

Kayseri’de, kapı numaralarının QR kodlu modern kapı numarasına dönüştürüldüğü bilgisini de paylaşan Büyükkılıç, “Okutulan kodlar sayesinde binaya dair birçok bilgi alınabiliyor. Mekânsal Adres Kayıt Sistemi yani MAKS olarak bilinen projemiz kapsamında Akkışla, Felahiye, Bünyan, Develi ve Tomarza ilçelerindeki binalara QR kodlu kapı numarası levhası yapıldı. Vatandaşlar, akıllı telefonla okutulan QR kod sayesinde, adres, yapı ruhsat belgesi ve yapı kullanma izin belgesinde bulunan kat adedi gibi birçok bilgiye ulaşım sağlıyor” diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir’i örnek gösterdi

Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal mobil uygulaması olan Akıllı Şehir Kayseri ile Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazların kullanıcıları Büyükşehir Belediyesi’nin mobil uygulamasını indirerek ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda sunulan kolaylıklardan faydalanabiliyor. Ayrıca kentteki tüm turizm faaliyetleri de kayseri.com.tr portalı ile kullanıcıların hizmetine sunuluyor. KVKK kapsamında dosyaların transfer edilirken güvenlik ve hız ihtiyacı gereksinimini karşılamak amacıyla, tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilmiş yazılıma sahip Depolama ve Dosya Transfer Sistemi Bulut Kayseri Projesi ile ise modern ve güvenli bir dosya depolama ve transfer etme işlemleri geçekleştiriliyor. Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Akıllı Şehir hedefleri içerisindeki projelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda örnek olarak gösterildiğini de belirterek, “Kayseri Büyükşehir, Türkiye’de akıllı şehir projeleri içerisinde iki akıllı şehir projesi ile başarılı örnekler arasında gösterildi. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve konfor alanı sağlayacak, ayrıca yeşil ekonomiye hizmet edecek ve enerji tasarrufu sağlayacağımız her türlü projeyi öncelikli gündem maddemiz yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.