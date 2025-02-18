Uzmanlardan risk uyarısı: ‘Önlem listesinin ilk sıralarında siber güvenlik var’

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin merkezli Simer Siber Güvenlik ve sektörün lider markalarından ESET işbirliğinde, bölgenin teknoloji seviyesini yükseltmek ve işletmelerin siber güvenlik farkındalığını artırmak amacıyla kent merkezindeki bir otelde etkinlik düzenlendi. 45 kurum ve kurumsal işletme temsilcilerinin katılımıyla büyük ilgi gören organizasyonda siber güvenliğin geleceği masaya yatırıldı, günümüz siber tehditleri ve bu tehditlere karşı alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı. Veri bazlı maddi ve manevi kayıpların önüne geçilebilmesi için işletmelerin siber güvenliği bir zorunluluk olarak görmesi gerektiğini vurgulayan Simer Siber Güvenlik Kurucusu Emrah Güçlü, dijital dönüşüm süreçlerinde güvenliğin en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret etti. Bölgedeki işletmelerin siber güvenlik seviyesini artırmaya yönelik çalışmalara aralıksız devam edeceklerini aktaran Güçlü, “Uluslararası çapta tanınan farklı teknoloji firmalarıyla yeni etkinlikler düzenlemeyi ve bölgemizdeki dijital dönüşüme liderlik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.



Konuşmanın ardından sunumlarla ESET’in gelişmiş güvenlik çözümleri tanıtılırken, katılımcılara en yeni siber tehditlerle nasıl başa çıkılabileceği anlatıldı. Veri ihlalleri, fidye yazılımları, kimlik avı saldırıları ve iç tehditler gibi konuların detaylıca incelendiği organizasyon, interaktif sunumlar ve canlı vaka analizleriyle uygulamalı bilgi edinme fırsatı sundu. Katılımcılar, sektör profesyonelleriyle networking yaparak yeni iş birlikleri geliştirme şansı da yakaladı.

Etkinlikte ele alınan başlıklar şöyle sıralandı:

· ESET Güvenlik Çözümleri: İşletmeler için yeni nesil koruma teknolojileri

· Siber Tehdit Trendleri: 2025 yılı ve sonrası için öngörülen riskler

· Veri Sızıntısını Önleme: Şirket verilerinin korunması için DLP çözümleri

· Uzak Erişim Güvenliği: Remote8 ile güvenli bağlantı ve yönetim

· Gerçek Vaka Analizleri: Canlı saldırı simülasyonları ve olay müdahale süreçleri