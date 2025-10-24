Uzmar, yatırım için 28 milyon euroluk finansman anlaşması yaptı

İZMİR / EKONOMİ

Tersane yatırımlarını genişletme yönündeki adımlarını hızlandıran UZMAR Grup, Almanya merkezli AKA Export + Trade Bank (AKA Bank) ile 28 milyon Euro tutarında bir finansman anlaşması imzalayarak uzun vadeli büyüme stratejisini güçlendirdi. Bu tutar, yatırımın ilk dilimini temsil ediyor.

Euler Hermes garantisiyle sağlanan 10 yıllık finansman paketi; UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A. Noyan Altuğ, AKA Bank CEO’su Marck Wengrzik ve İhracat & Kurumsal Finansman Direktörü Yücel Yılmaz tarafından imzalandı. UZMAR’ın römorkör üretim kapasitesini önemli ölçüde artırmasını sağlayacak olan finansmanın kullanılacağı genişleme hamlesi, şirketin uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlara olan bağlılığını da ortaya koyuyor.

İmzaladıkları anlaşma kapsamında yapacakları yatırımlarla sektördeki liderliklerini pekiştireceklerini belirten A. Noyan Altuğ, “Bu anlaşma, UZMAR olarak uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir kalkınma vizyonumuzun somut bir yansıması. AKA Bank ve Euler Hermes’in desteğiyle yalnızca tersane kapasitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek katma değerli, çevreci ve yenilikçi projelere daha güçlü bir şekilde odaklanıyoruz. Bu finansman, sadece bir yatırım değil; Türkiye’nin gemi inşa sanayisinde global ölçekte daha güçlü bir oyuncu olmasına katkı sağlayacak stratejik bir adım. Ekonomiye ve istihdama katkı sunmaktan, sektöre öncülük edecek projeleri hayata geçirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

AKA Bank CEO’su Marck Wengrzik ise Türk gemi inşa sanayisi gibi hızla büyüyen ve gelecek vadeden bir sektörü UZMAR Grup’a sağladıkları bu finansmanla desteklemekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Söz konusu işlem, AKA Bank’ın Türkiye pazarındaki stratejik iş ortağı olan İstanbul merkezli Türk danışmanlık firması Danista Capital Partners tarafından desteklendi. Ayrıca Berlin merkezli Textima Export Import GmbH tarafından da katkı sağlandı ve genel ihracatçı rolü üstlenildi.