Uzungöl’de 2 bin 700 eserlik müzeye 1,2 milyon lira kira istendi

Uzungöl’de yıllar önce balıkçılıkla başlayan girişimcilik hikâyesini bir müzeye dönüştüren İnan, müzenin gelecek kuşaklara bırakılacak bir eser olması için yıllarca çalıştığını söyledi. Müzenin kurulması için Ankara’da iki yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yaptığını belirten İnan, yapının resmi olarak Kültür Bakanlığına bağlı olduğunu, işletmesinin ise kendisine ait olduğunu ifade etti.

Müzede 2 bin 700 eserin bulunduğunu belirten İnan, binlerce kişinin ziyaret ettiği yapının bakım ve onarım çalışmalarını da kendi imkânlarıyla sürdürdüklerini söyleyerek “Bu müzenin bakım ve onarımı için devamlı olarak iki kişi, üç kişi çalışıyoruz. Ama tekrar söyleyeyim. Bizden istenen kira bedeli millete hizmet veren bir kurum için çok fazla. Bu konuda yetkililerden destek bekliyorum” diye konuştu.

Tek amacım dünyaya bir eser bırakmak

Yaklaşık 30 yılda topladığı eserlerin sergilendiği müzeyi yalnızca adını yaşatmanın ötesinde gelecek nesillere kalıcı bir eser bırakmak amacıyla kurduğunu belirten İnan, bölgeye kazandırdığı müze ve turizme olan katkılarından dolayı birçok kurum ve Üniversite tarafından da ödül ve madalyalara layık görüldüğünü söyledi. Yetkililerin desteğini beklediğini ifade eden İnan, şöyle konuştu

“Biz burayı Orman İşletmesinden kiraladık. Kiramız geçen sene 750 bin lira idi. Bu sene 1 milyon 200 bin lira istiyorlar. İdarecilere seslenmek istiyorum. Bu müze benim değil. Bu müze Dünyanın, Uzungöl'ün, Trabzon'un müzesidir. Ve bu istenen kira bana çok fazla geliyor. Bölgeye gelen uzmanlar da ‘Burası insanlığa hizmet. İkinci bir Uzungöl kadar önemli" diyor. Bu müzenin bakım onarım gibi masrafları da var üç kişi devamlı çalışıyoruz. Bu kadar kirayı hesaplayanlar burada biraz insaflı olsunlar. Ben inançlı bir insanım. Tek amacım öldükten sonra da dünyaya bir eser bırakmak. Yani 2.700 eserin bulunduğu, binlerce insanın gelip gittiği ve böyle zor bir yere zor şartlarda yapılan bir tesis için bu kadar kira istenmesi çok doğru değil. Biz devletten, milletten yardım beklerken yapılan güzel bir şey değil. Ama açlıktan da ölsem de devam etmeye kararlıyım”

Turizme hazırlıksız yakalanmamalıyız

Trabzon ve Karadeniz turizminin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, özellikle kış turizmi için en az 5-6 ay önceden hazırlık yapılması gerektiğini söyleyerek turizmde altyapı ve planlamanın önemine dikkat çekti. Festival organizasyonlarının da önceden planlanması gerektiğini belirten İnan, bölgeye gelen ziyaretçi sayısının altyapı kapasitesiyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirterek “Festivalin önce finansmanı hazırlanır, ondan sonra yeri hazırlanır. Ne yapılacağı düşünülür ve keyifli festival olur” ifadelerini kullandı.